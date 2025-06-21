Этот тренд покоряет мир: как призрачные ресницы меняют правила игры в макияже

3:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый день появляются новые тренды, которые ассоциируются с поколением миллениалов. Интернет реагирует на это так, будто для молодой аудитории нет ничего более неприемлемого, чем следовать этим тенденциям.

Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Челка

Одежда, которая раньше считалась модной, теперь подвергается критике. Например, носки по щиколотку, узкие джинсы с боковыми вырезами и макияж с яркими акцентами стали символами миллениалов и подверглись насмешкам.

Однако в мире красоты происходят перемены. Познакомьтесь с движением минималистичного макияжа, которое стало популярным среди молодёжи. Оно известно как "призрачные ресницы" и ставит под сомнение, является ли тушь для ресниц неотъемлемой частью образа миллениалов или это временное увлечение.

Что такое "призрачные ресницы"?

Тушь для ресниц долгое время считалась обязательным элементом макияжа. Даже те, кто предпочитает минимализм, наносили её, чтобы подчеркнуть глаза. Но поколение Z отказывается от драматичного макияжа в пользу естественности, пишет bustle.com.

Минималистичный макияж стал трендом на подиумах, красных ковровых дорожках и в соцсетях. Известные личности, такие как Лорд и София Ричи, выбрали этот стиль для Met Gala, а Эддисон Рэй появилась с едва заметными ресницами.

Визажист LRN Beauty Кэт Дорн считает, что накладные ресницы — это "освежающая альтернатива густым объёмным чёрным ресницам или туши". Красота возвращается к своим истокам.

Хотя некоторые всё ещё предпочитают тёмный лайнинг, он часто используется в коричневых тонах и служит лёгким акцентом. Тушь уступает место другим трендам.

Этот макияж подходит не только для любителей чистоты, но и для тех, кто хочет подчеркнуть другие элементы своего образа. Например, яркие тени для век, цветная подводка или смелая помада.

В новом тренде есть и свои плюсы, уверены визажисты.

"Со временем ваши натуральные ресницы отдохнут и будут расти легче", — говорит Дорн.

Особенно если вы используете сыворотку для ресниц вместо туши. Это также означает, что вам придётся смывать макияж реже.

Как поддержать тренд на призрачные ресницы

Можно ухаживать за ресницами без туши.

"Слегка подчеркните линию роста ресниц подводкой или зачешите их, отказавшись от туши", — советует Дорн.

Это поможет создать безупречный образ летом, не беспокоясь о том, что макияж размажется.

Если вы не готовы полностью отказаться от туши, попробуйте заменить чёрную на прозрачную. Это даст тот же эффект, но ресницы будут выглядеть естественно, говорит Дорн. Также можно выбрать коричневую тушь для более натурального вида.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.



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