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Эти мифы портят вашу кожу после 40 — и вы в них верите каждый день

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Возрастные изменения кожи — это естественный процесс, но вокруг него ходит слишком много мифов. После 40 лет женщины часто сталкиваются не только с первыми серьёзными признаками старения, но и с устаревшими советами, которые только усугубляют ситуацию. Разбираемся, какие утверждения давно пора забыть и что действительно работает в уходе за кожей после 40.

Красивая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая женщина

Миф №1: После 40 уже поздно начинать ухаживать за кожей

Неправда. Лучше поздно, чем никогда. Кожа благодарно откликается на грамотный уход в любом возрасте. Регулярное увлажнение, защита от солнца и мягкие активные компоненты (ретинол, пептиды, витамин С) действительно способны улучшить её состояние.

Миф №2: Увлажняющий крем решит все проблемы

Один крем — не волшебная палочка. После 40 кожа теряет не только влагу, но и упругость, тонус и защитный барьер. Нужен системный подход: очищение, сыворотки, уход за шеей и SPF — иначе даже дорогой крем не справится.

Миф №3: Морщины появляются только из-за возраста

Да, возраст влияет, но есть и другие причины: ультрафиолет, плохой сон, мимика, стресс. Даже в 35 можно заметить глубокие заломы, если не пользоваться SPF и не ухаживать за кожей регулярно.

Миф №4: Нужно использовать только «антивозрастную» косметику

Маркировка «anti-age» — не гарантия эффективности. Гораздо важнее смотреть на состав: ищите пептиды, гиалуроновую кислоту, антиоксиданты. Некоторые «молодёжные» продукты бывают гораздо полезнее, чем кремы с громкими обещаниями «минус 10 лет».

Миф №5: Макияж делает старше — лучше без него

Наоборот. Правильно подобранный макияж освежает лицо, скрывает усталость и подчёркивает достоинства. Главное — отказаться от плотных текстур и ярких контуров. Нюд, сияние и лёгкие румяна творят чудеса.

Уход должен быть разумным, основанным не на мифах, а на реальных потребностях. И тогда возраст будет только цифрой.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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