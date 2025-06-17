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Забудьте про кисти: макияж пальцами — это новый уровень удобства

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Кисти и бьюти-спонжи — это, конечно, здорово. Но иногда на макияж есть всего 5 минут, под рукой только зеркало и палец — а выглядеть всё равно хочется свежо и ухоженно. Хорошая новость: макияж без кистей — это не только реально, но и удобно. Главное — знать несколько простых приёмов, которые помогут нанести тон, румяна и даже тени пальцами, без разводов и грязи.

Блеск на губах девушки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Блеск на губах девушки

1. Используйте кремовые текстуры

Они легче распределяются и буквально «впитываются» в кожу при соприкосновении с тёплыми пальцами. Кремовые тени, румяна и хайлайтеры — идеальные союзники экспресс-макияжа. Главное — не тянуть, а мягко вбивать продукт в кожу.

2. Наносите тональное средство пальцами, как крем

Распределите немного тона между пальцами и «вбейте» его в кожу лёгкими движениями. Это помогает добиться более естественного покрытия, а тепло рук помогает средству лучше впитываться.

3. Хайлайтер — кончиками пальцев по выступающим зонам

Небольшое количество кремового хайлайтера нанесите на скулы, спинку носа и над верхней губой. Используйте безымянный палец — он самый мягкий и не даёт лишнего давления.

4. Румяна на яблочки щёк — и немного на веки

Кремовые румяна можно распределить не только по щекам, но и добавить на веки для свежести. Один продукт — два эффекта. Такой приём делает лицо отдохнувшим и молодым.

5. Губы и щеки — один оттенок

Тинты и бальзамы с пигментом отлично работают как на губах, так и на щёчках. Слегка вбейте цвет в центр губ, растушуйте — и получите натуральный эффект.

6. Тени пальцем? Да!

Сатиновые и кремовые тени отлично наносятся подушечками пальцев. Они не осыпаются и дают более плотный пигмент. Для повседневного макияжа — идеальный вариант.

Макияж без кистей — это не компромисс, а удобный и эффективный способ выглядеть свежо и ухоженно в любом месте и в любое время. Главное — выбирать правильные текстуры, работать аккуратно и не бояться доверять собственным пальцам.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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