Вещь, которую все любят носить, но почти никто не умеет сочетать

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом хочется свободы — и не только душевной, но и в одежде. Если вам надоели плотные джинсы, на смену им приходят брюки с эластичным поясом. Комфортные, непринуждённые и стильные — они идеальны для жарких дней. Но есть нюанс: они требуют другого подхода в подборе верха.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в пижамном костюме с красной сумкой

Как подобрать топ к брюкам с резинкой

Универсальных решений немного, но они есть. Привычка заправлять в брюки футболку работает не всегда: иногда это визуально утяжеляет образ. Лучше ориентироваться на другие варианты:

Облегающие топы и майки — для струящихся тканей вроде льна и атласа.

Топы с баской — слегка выступают за пояс и подчеркивают фигуру.

Поло с манжетами — отлично сочетаются со спортивными моделями брюк.

Если брюки сидят на талии или выше, хороши топы с нестандартным кроем: асимметричный низ, запах или застёжки. Особенно удачны мягкие трикотажные изделия, которые адаптируются под тело.

Романтика и структура

Брюки с резинкой — это не только про спорт. Легкие, воздушные блузки придадут образу утончённость. Отличный выбор — модели, завязывающиеся на узел спереди. Они "ломают" ровную линию талии и добавляют динамику.

Кроме того, в моде укороченные модели: топы, жилеты и рубашки. Они создают акцент на поясе и добавляют нужный летний "воздух" в образ.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brāca), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.



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