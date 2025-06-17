Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сделка в один клик или афера века? Новые правила потрясут рынок недвижимости
Кинжалы и Герань обрушились на Киев: аэропорт Жуляны охвачен огнём
Шезлонговая лихорадка: как российские туристы борются за место под солнцем в Турции
Обида без слов: как понять, что кошке больно от вашего поведения
Эти растения сводят с ума: разрастаются, выживают всё вокруг — и не сдаются
Снаружи — звонкий хруст, внутри — горячая лава: сырные палочки, которые тают в руках
Лишь выполнял поручения Собчак: звезда Дома-2 потребовала освободить журналиста Бигаева
Удивительное средство от выгоревшего газона лежит в сарае, а не в магазине
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки

Вещь, которую все любят носить, но почти никто не умеет сочетать

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Летом хочется свободы — и не только душевной, но и в одежде. Если вам надоели плотные джинсы, на смену им приходят брюки с эластичным поясом. Комфортные, непринуждённые и стильные — они идеальны для жарких дней. Но есть нюанс: они требуют другого подхода в подборе верха.

Девушка в пижамном костюме с красной сумкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в пижамном костюме с красной сумкой

Как подобрать топ к брюкам с резинкой

Универсальных решений немного, но они есть. Привычка заправлять в брюки футболку работает не всегда: иногда это визуально утяжеляет образ. Лучше ориентироваться на другие варианты:

  • Облегающие топы и майки — для струящихся тканей вроде льна и атласа.
  • Топы с баской — слегка выступают за пояс и подчеркивают фигуру.
  • Поло с манжетами — отлично сочетаются со спортивными моделями брюк.

Если брюки сидят на талии или выше, хороши топы с нестандартным кроем: асимметричный низ, запах или застёжки. Особенно удачны мягкие трикотажные изделия, которые адаптируются под тело.

Романтика и структура

Брюки с резинкой — это не только про спорт. Легкие, воздушные блузки придадут образу утончённость. Отличный выбор — модели, завязывающиеся на узел спереди. Они "ломают" ровную линию талии и добавляют динамику.

Кроме того, в моде укороченные модели: топы, жилеты и рубашки. Они создают акцент на поясе и добавляют нужный летний "воздух" в образ.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brāca), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами
Еда и рецепты
Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами Аудио 
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Туризм
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее Аудио 
Популярное
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Последние материалы
Египтяне не додумались: колёса могли изобрести для решения неожиданной проблемы
Свет вышел из-под контроля: как учёные нарушили законы физики
Сроки оплаты ЖКХ сдвинут: что изменится с новыми поправками — и почему это важно
Суши — праздник для одних и испытание для других
Секрет стройных ног: как использовать лестничный тренажёр на максимум
Новое приложение ворует деньги с карт — маскируется под Госуслуги и обманывает через NFC
Трамп сорвал саммит G7 и улетел: причина оказалась опаснее войны на Ближнем Востоке
Лето на кончиках пальцев: цвет, который превращает руки в карту сокровищ
Мерзликин высказался о разводе после 20 лет брака: ушедшее — не твоё
Удобрение, которое оживит кусты за пару дней — и это не химия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.