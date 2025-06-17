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Лето на кончиках пальцев: цвет, который превращает руки в карту сокровищ

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это не только жара, отпуск и арбуз на завтрак, но и сезон стильных ногтей. Морской маникюр стал настоящим символом лета: он освежает образ, намекает на пляжный вайб и добавляет каплю беззаботности, даже если вы пока сидите в офисе. Мы собрали самые вдохновляющие идеи, которые идеально подойдут для тёплого сезона.

Лампа для маникюра
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лампа для маникюра

Синий маникюр с акцентами

Синий цвет — это морская классика, которая не выходит из моды. Он напоминает о небе и глубинах океана. Чтобы добавить изюминку, мастера советуют разбавить его белыми или серебристыми линиями — получится эффект волн или тонких якорей. Такой дизайн подходит почти ко всему и смотрится благородно.

Омбре с морским настроением

Переходы от насыщенного синего к небесному голубому и белому выглядят, как отблеск солнца на воде. А если дополнить этот градиент миниатюрными морскими звёздами или жемчугом — получится настоящий пляжный шедевр.

Оттенки песка с блеском

Для тех, кто любит спокойствие и мягкость, идеально подойдут кремовые, бежевые и песочные оттенки. Добавьте немного золотого сияния — и ногти заиграют, будто отражают солнце с тёплого пляжа. Такой дизайн выглядит естественно и элегантно.

Морская тематика на нюдовом фоне

Нежные цвета — белый, бледно-голубой, кремовый — служат отличной основой для декора в морском стиле. Ракушки, кораллы, якоря и звёздочки можно нарисовать контрастными оттенками или серебряными деталями. Каждый ноготь — как мини-картина.

Матовые морские оттенки

Матовая текстура делает даже самые глубокие тона мягче. Тёмно-синий, бирюзовый, зелёный — всё это идеально смотрится с бархатистым финишем. А глянцевые акценты или тонкие морские волны добавят игре света и настроения.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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