Цвет сбежит первым: ошибка в ванной, которая обесцвечивает мечту

Покрасились в новый оттенок и уже тянетесь к шампуню? Подождите! Первое мытьё после окрашивания — это не просто гигиеническая процедура, а важный ритуал, от которого зависит, насколько долго цвет останется ярким.
Краска не фиксируется в структуре волос мгновенно. Пигментам нужно время, чтобы как следует "укорениться". Если смыть их раньше времени — хотя бы в течение первых суток — цвет может быстро потускнеть, потерять глубину и стать неравномерным.
Оптимальный срок до первого мытья — 48 часов. Некоторые стилисты советуют продержаться до 72 или даже 96 часов. Всё зависит от интенсивности оттенка и состояния волос. Чем дольше вы дадите краске зафиксироваться, тем стойким будет результат.
Здесь тоже важно не переборщить. Частое мытьё - главный враг ярких волос. Обычные шампуни при очищении раскрывают кутикулу, вместе с которой вымываются и пигменты. Лучше ограничиться 1-2 процедурами в неделю, подбирая график под особенности кожи головы.
Косметика для окрашенных волос — не маркетинговый трюк, а необходимость. Подходящие средства:
Также полезно раз в неделю наносить питательную маску, чтобы вернуть прядям мягкость, блеск и эластичность, которые окрашивание часто забирает.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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