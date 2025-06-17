Цвет сбежит первым: ошибка в ванной, которая обесцвечивает мечту

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Покрасились в новый оттенок и уже тянетесь к шампуню? Подождите! Первое мытьё после окрашивания — это не просто гигиеническая процедура, а важный ритуал, от которого зависит, насколько долго цвет останется ярким.

Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка после душа

Что происходит после окрашивания

Краска не фиксируется в структуре волос мгновенно. Пигментам нужно время, чтобы как следует "укорениться". Если смыть их раньше времени — хотя бы в течение первых суток — цвет может быстро потускнеть, потерять глубину и стать неравномерным.

Сколько нужно подождать

Оптимальный срок до первого мытья — 48 часов. Некоторые стилисты советуют продержаться до 72 или даже 96 часов. Всё зависит от интенсивности оттенка и состояния волос. Чем дольше вы дадите краске зафиксироваться, тем стойким будет результат.

Частота мытья после окрашивания

Здесь тоже важно не переборщить. Частое мытьё - главный враг ярких волос. Обычные шампуни при очищении раскрывают кутикулу, вместе с которой вымываются и пигменты. Лучше ограничиться 1-2 процедурами в неделю, подбирая график под особенности кожи головы.

Как выбрать подходящий уход

Косметика для окрашенных волос — не маркетинговый трюк, а необходимость. Подходящие средства:

не содержат сульфатов;

обогащены питательными маслами;

включают УФ-фильтры и антиоксиданты;

имеют нейтральный pH.

Также полезно раз в неделю наносить питательную маску, чтобы вернуть прядям мягкость, блеск и эластичность, которые окрашивание часто забирает.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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