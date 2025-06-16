Блондинка на грани: как твоя укладка рушит мечту о здоровых волосах

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтаешь о ледяной платине или просто обожаешь быть блондинкой? Что бы ни стояло за твоим решением, есть один момент, который нельзя упустить: волосы могут больше не выдерживать постоянного обесцвечивания — даже если всё делается в салоне. Есть признаки, которые сигнализируют, что пора нажать на тормоз.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покраска

Волосы становятся жесткими и сухими

Когда пряди начинают напоминать на ощупь солому, это тревожный сигнал. Осветление не только удаляет цвет, но и нарушает структуру волос. Кутикула — защитный слой — перестаёт удерживать влагу. Волосы теряют гладкость и блеск, становятся грубыми и уязвимыми.

Ломкость выходит из-под контроля

Если волосы ломаются не только на концах, но и ближе к корням или посередине длины — особенно при бережном уходе, — значит, структура волоса разрушена. Они больше не способны выдерживать даже минимальное воздействие.

Влажные волосы кажутся липкими и вязкими

Обычно после мытья волосы становятся мягкими. Но если локоны внезапно приобретают липкую, клейкую текстуру — это говорит о том, что белковая структура разрушена. Волос теряет упругость, становится "разваренным", как переваренные макароны.

Исчезает блеск

Когда поверхность волоса становится неровной из-за повреждённой кутикулы, он перестаёт отражать свет. Визуально это проявляется в виде тусклости и плоскости — как будто жизнь из волос ушла.

Стайлинг больше не работает

Из-за пористой структуры волосы теряют способность держать укладку. Влага испаряется слишком быстро, а стайлинговые средства впитываются неравномерно. Даже привычная термоукладка даёт слабый эффект — волосы теряют форму, не слушаются, пушатся.

Цвет вымывается моментально

Если оттенок блонда исчезает после пары моек, скорее всего, дело не в краске. Повреждённые волосы становятся слишком пористыми, чтобы удерживать пигмент. В результате цвет "смывается" быстрее, чем появляется.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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