Масло, которое спасает волосы от хаоса: три капли — и вы снова богиня

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если волосы стали тусклыми, непослушными и вечно путаются — возможно, вы просто не знакомы с одним по-настоящему универсальным средством. Масло для волос Moroccanoil — это не просто уход, это настоящая трансформация. Без жирности, слипшихся прядей и сложных ритуалов.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка заплетает волосы в косу

Формула, в которую влюбляются с первого применения

В основе масла — чистейшее аргановое масло, насыщенное витамином Е и незаменимыми жирными кислотами. Его дополняет экстракт семян льна — натуральный источник альфа-линоленовой кислоты. Вместе они действуют как команда спасателей: разглаживают, питают, придают блеск и защищают от внешних факторов.

Результат? До +118% больше блеска уже после первого использования — такие цифры были зафиксированы в независимом исследовании.

Что делает его особенным

Не содержит спирта, сульфатов, парабенов и фосфатов

Подходит как для влажных, так и для сухих волос

Ускоряет сушку на 30%

Упрощает укладку

Устраняет пушистость

Подходит для нормальных и густых волос

Флакон объёмом 100 мл экономичен — средства хватает надолго. А его легкая текстура буквально тает на волосах, не оставляя жирного следа.

Универсальность на каждый день

Moroccanoil может быть основой под укладку, кондиционером без смывания или завершающим штрихом — одно средство заменяет сразу несколько. Его удобно брать в поездки, он справляется с задачами любого сезона и незаменим в условиях городского стресса.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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