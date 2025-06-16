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Тихие саботажники на вашей тарелке: вес стоит не просто так

1:35
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Иногда вес стоит на месте, даже если вы на диете и честно ходите на тренировки. Возможно, причина — в продуктах, которые замедляют обмен веществ.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Первое, на что стоит обратить внимание — это соя. Хотя она считается полезной альтернативой мясу, в больших количествах может угнетать работу щитовидной железы. А ведь именно она отвечает за скорость метаболизма. Особенно аккуратными с соей должны быть те, у кого есть гормональные нарушения. Лучше выбирать ферментированные версии и без добавок.

Второй враг — белая мука. Хлеб, булочки, макароны из рафинированной муки быстро повышают уровень сахара в крови, а потом вызывают его резкий спад. Это провоцирует усталость и чувство голода, а организм в ответ начинает экономить энергию и запасать жир.

Третья ловушка — алкоголь. Он мешает организму сжигать калории, снижая активность ферментов, отвечающих за переработку пищи. Плюс, пока организм занят выведением алкоголя, жир просто откладывается, особенно в районе талии.

Далее — сахар. Он запускает резкие гормональные скачки. Избыток инсулина, затем падение глюкозы — всё это вызывает слабость, раздражение и тягу к сладкому. Цикл замыкается, и организм сбивается с ритма.

И не забывайте, исключение этих продуктов — не жесткая диета, а разумный способ дать телу работать в вашем темпе, а не против вас.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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