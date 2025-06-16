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Ложка, с которой тает жир: привычка, способная переписать вашу фигуру

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Жара на пороге, а в голове — только одна мысль: успеть привести себя в форму к отпуску. В поисках лёгких решений многие заглядывают в холодильник с тревогой — что бы съесть, чтобы похудеть? Один из самых обсуждаемых советов этого лета звучит слишком просто, чтобы быть правдой. Но, похоже, в этом вся магия.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Ложка, которая меняет всё

Джимми Мохамед, популярный врач и автор многочисленных лайфстайл-рекомендаций, утверждает, что похудеть можно без диет и кардинальных изменений. Его секрет — максимально простой: начать каждый обед и ужин с овощного салата.

"Ешьте сырые овощи — салат, морковь, помидоры, любые на ваш вкус. Главное — добавьте в них одну столовую ложку уксуса", — объясняет он. И сразу предупреждает: "Не пейте уксус, как сироп! Добавляйте его только в еду".

Как это работает

По словам Мохамеда, уксус запускает процесс сжигания жира за счёт активации фермента, участвующего в расщеплении жиров. А клетчатка из свежих овощей помогает дольше чувствовать сытость и нормализует пищеварение.

"Если вы будете делать только это и ничего больше не менять — похудеете минимум на три килограмма за три месяца", — обещает он.

Маленький ритуал — большой результат

Этот приём можно считать своеобразным "ритуалом стройности": без подсчёта калорий, стрессов и ограничений. Главное — регулярность. Это небольшое изменение не требует героизма, но при постоянстве способно принести ощутимый результат.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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