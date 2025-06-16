Лицо как новенькое: гримасы, которые делают кожу моложе

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1:34
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Лицевая йога, или гимнастика для лица, сегодня на пике популярности. Интернет пестрит видео с упражнениями, обещающими минус десять лет на лице за считаные недели. Но действительно ли всё так просто?

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Скорее гимнастика, чем йога

Несмотря на название, эта практика мало похожа на традиционную йогу. Здесь сочетаются элементы японских и корейских техник — растяжка, точечный массаж, проработка мимических мышц.

"Это упражнения для мышц, растяжка, что-то вроде шиацу или даже мини-иглоукалывания", — объясняет дерматолог.

Что в этом хорошего

Польза у лицевой гимнастики есть, но она не волшебная.

"Да, это не навредит. Это работа с мышцами, улучшение кровообращения, стимуляция коллагена. Но говорить о вау-эффекте не приходится", — признаётся врач.

Эффект есть, но умеренный — порядка 5%. И то при условии, что вы практикуете долго и ежедневно. Одной программы на 28 дней точно не хватит.

Как чистка зубов

Чтобы техника работала, упражнения нужно делать как утреннюю гигиену — регулярно и с точным соблюдением движений.

"Это как чистка зубов. Если делаете неправильно — можете только навредить", — предупреждает специалист.

Неверные движения способны не убрать, а наоборот, усугубить морщины. Поэтому важно учиться у профессионалов — косметологов или физиотерапевтов.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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