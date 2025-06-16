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Невидимый акцент, который превращает мрак в элегантность

Моя семья » Красота и стиль

Темно-синий цвет — богатый, элегантный, но порой и коварный. Особенно когда дело доходит до обуви. Чёрный может утяжелить образ, белый — выглядеть слишком резко. А остальные варианты… не всегда попадают в нужное настроение, особенно летом.

Стильная женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Стильная женщина

И вот, внезапно — Дакота Джонсон на улицах Нью-Йорка. На ней — идеальный ответ на модную дилемму.

Летний дуэт: глубокий синий и нежный крем

Актриса выбрала классическое тёмно-синее платье миди. В пару к нему — туфли на каблуках мягкого кремового оттенка. Контраст вроде бы очевидный, но работает тонко: делает наряд легче, свежее, без излишней резкости. Такой баланс — идеальное решение для жаркого сезона.

Почему кремовые туфли — главный хит этого лета

В отличие от своих более "кричащих" собратьев, кремовый — спокойный, тёплый, утончённый. Он делает даже самый насыщенный тёмный оттенок более лёгким и воздушным. Особенно летом, когда важно не перегрузить образ.

К тому же, обувь в таких тонах — один из заметных трендов сезона.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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