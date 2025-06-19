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Гель для душа — враг? Летний уход, который вас удивит

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Летом кожа переживает не лучшие времена: солнце, солёная вода, кондиционеры. Кажется, что правила ухода давно известны — SPF днём, увлажнение вечером. Но именно в жаркий сезон привычные ритуалы могут сыграть против нас. Что, если делать всё наоборот?

Крем для тела
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем для тела

1. Скраб — после солнца, а не до

Привычка "отшлифовать" кожу перед загаром может обернуться пятнами и раздражением. Лучше проводить мягкое отшелушивание после пляжа: загар при этом никуда не исчезнет, ведь пигмент залегает глубже. Используйте энзимные пудры или AHA-лосьоны — кожа станет ровной и гладкой.

2. Очищение без пересушивания

Летний душ по 2-3 раза в день — нормально. А вот гель с сульфатами в составе — нет. Он разрушает защитный барьер и сушит кожу. Идеальный вариант — крем-гель или масляная формула с нейтральным pH. Особенно это важно для плеч, спины и зоны декольте, куда чаще всего попадает солнце.

3. Увлажнение до выхода на солнце

Наносить лосьон после — это уже классика. Но куда полезнее увлажнить кожу до выхода. Лёгкое средство создаёт барьер, помогает удерживать влагу и работает как праймер под SPF. Хотите бонус? Поставьте флакон в холодильник: прохлада снимет отёки и укрепит сосуды.

4. Кислоты — можно, но с умом

Отказ от кислот летом — миф. Важно просто знать меру. Молочная или миндальная кислота в ночном уходе улучшит текстуру, поможет при вросших волосках и тусклой коже. Главное — утром использовать SPF на обработанных участках.

5. Уход за ногами — утром, не вечером

Если к вечеру ноги отекают и кожа сохнет, нанесите тонизирующий крем с утра. Так вы защитите кожу заранее. Ищите в составе ментол, кофеин, конский каштан — они охлаждают и поддерживают капилляры в тонусе.

Уточнения

Гель для душа гель для мытья тела — общий термин для жидких продуктов, используемых для мытья тела. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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