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Неловкость в прошлом: как выбрать белую рубашку, чтобы не было видно белья

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Белая рубашка — базовая вещь, которая должна быть в каждом гардеробе. Она подходит для офиса, свидания, отпуска и даже вечернего выхода. Но у неё есть один коварный недостаток: она часто просвечивает. А это может испортить и настроение, и весь образ. Чтобы избежать не приятных ситуаций и выглядеть безупречно, важно знать, на что обращать внимание при покупке белой рубашки.

Рубашки на вешалке
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рубашки на вешалке

1. Ткань — основа всего

Главное правило: чем плотнее ткань, тем меньше риск прозрачности. Идеальный вариант — плотный хлопок, поплин, сатин или твил. Они держат форму, не просвечивают и выглядят дорого. Избегайте рубашек из тонкого льна, вискозы или смесовых тканей без подкладки — они почти всегда «светят» бельё.

2. Тест на просвечивание — прямо в магазине

Перед покупкой поднесите ткань к свету или фонарю телефона. Видите чёткие очертания руки? Значит, рубашка будет прозрачной. Также можно приложить белый лист бумаги под ткань — это поможет проверить плотность даже без примерки.

3. Обращайте внимание на крой и отделку

Рубашки со вторым слоем ткани на груди или с драпировкой визуально скрывают контуры тела. Плотные нагрудные карманы тоже могут «спасти» ситуацию. Крой oversize или relaxed fit предпочтительнее, чем слишком облегающие модели — последние подчеркивают всё, что вы бы, возможно, хотели скрыть.

4. Цвет нижнего белья имеет значение

Не надевайте под белую рубашку белое бельё — оно выделяется на фоне кожи. Лучший выбор — бежевое, в тон кожи, без швов и с гладкой текстурой.

5. Смотрите на подкладку и внутреннюю отделку

Некоторые производители добавляют тонкий подкладочный слой или двойной воротник и манжеты — это тоже помогает избежать просвечивания и визуально улучшает качество изделия.

Белая рубашка — это не просто классика, а отражение вашего стиля и уверенности. Подходите к выбору осознанно: обращайте внимание на ткань, посадку и детали. Тогда она станет не разочарованием, а любимым элементом гардероба на каждый случай.

Уточнения

Руба́шка — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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