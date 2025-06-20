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Забудьте о креме для глаз: вот что заменит его и подарит молодость коже

2:49
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Среди неочевидных, но важных правил ухода за кожей лица есть одно, касающееся области вокруг глаз: для этой зоны нужно использовать специальные средства. Это связано с тем, что кожа вокруг глаз особенно тонкая, нежная и чувствительная, она быстро теряет влагу, сохнет и подвергается раннему старению. Однако не всегда необходим именно крем для контура глаз. В некоторых случаях можно обойтись другими продуктами, если они содержат подходящие ингредиенты.

Уход за кожей лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей лица

Фармацевт и эксперт по уходу за кожей, которую цитирует испанский ELLE, согласна с этим мнением. Она объясняет, что если вам нужно только увлажнение, можно использовать обычный крем для лица. Кроме того, она советует бороться с темными кругами, отеками и морщинами с помощью сывороток с активными компонентами, такими как витамин С и ниацинамид.

Почему стоит использовать сыворотки с витамином С и ниацинамидом для ухода за кожей вокруг глаз?

Кожа вокруг глаз одной из первых реагирует на признаки старения. Здесь могут появиться тонкие линии, морщины, темные круги и изменения цвета лица. Темные круги могут иметь разные оттенки и указывать на проблемы с микроциркуляцией или балансом пигмента. Поэтому такие ингредиенты, как витамин С и ниацинамид, важны для ухода за этой зоной.

Оба компонента обладают антиоксидантными свойствами, что помогает бороться со свободными радикалами, вызывающими старение кожи. Витамин С также способствует выравниванию тона кожи, уменьшению пигментных пятен и улучшению ее яркости. Кроме того, он стимулирует выработку коллагена, укрепляет кожный барьер и улучшает микроциркуляцию. Это помогает уменьшить темные круги и повысить эластичность кожи.

Какие сыворотки с витамином С и ниацинамидом выбрать?

Лучше всего использовать легкие сыворотки, которые глубоко проникают в кожу.

  1. Одной из самых эффективных считается C15 Super Booster от Paula's Choice. Эта сыворотка содержит 15% витамина С, усиленного витамином Е и феруловой кислотой — мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от внешних и внутренних факторов стресса. C15 Super Booster можно использовать самостоятельно или добавлять по две-три капли в обычный крем или сыворотку.
  2. Еще один хороший вариант — сыворотка Yepoda The Repair Hero, которая содержит ниацинамид и пробиотики. Она не только восстанавливает сияние кожи, но и поддерживает ее увлажненность и баланс.

Уточнения

Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B3
 

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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