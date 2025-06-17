Мода для высоких: как подчеркнуть рост, а не превратить его в минус

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Высокий рост — это настоящая удача для моды: длинные ноги, выразительная осанка и возможность носить почти любой силуэт. Но даже у моделей бывают стилистические промахи. Высоким девушкам тоже нужно знать, какие приёмы подчеркивают достоинства фигуры, а какие — искажают пропорции. Вот простые, но важные советы, которые помогут всегда выглядеть гармонично и уверенно.

Фото: Designed be Freepik by shurkin-son, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в вечернем платье

Что носить, если вы высокая

1. Объёмный низ

Широкие брюки, джинсы палаццо, юбки-миди и макси — идеальные союзники высокого роста. Они добавляют баланса и делают образ более собранным. Не бойтесь объёма — он подчеркнёт лёгкость фигуры.

2. Горизонтальные акценты

Поперечные полоски, пояса на талии, рубашки навыпуск — всё это визуально «разрезает» силуэт и помогает сделать образ более пропорциональным.

3. Сложные слои и фактуры

Кардиганы, жилеты, накидки, жакеты — многослойность только играет на руку высоким. Добавляйте текстуры и разную длину, чтобы визуально «разбить» вертикаль.

4. Обувь с округлым носком или на плоском ходу

Такие модели делают образ менее агрессивным и чуть мягче. Каблуки не запрещены, но пусть они будут умеренными и удобными.

Ловушки, которых лучше избегать

1. Total look в одном цвете

Одинаковый цвет от головы до пят делает фигуру слишком вытянутой. Особенно это касается чёрного, белого и нюдовых оттенков — они «вытягивают» в длину даже невысоких.

2. Ультрамини и укороченные топы

На высокой девушке такие вещи могут выглядеть не дерзко, а неуместно. Лучше выбирать умеренные длины и играть с пропорциями.

3. Одежда «на вырост»

Парадоксально, но даже высоким девушкам могут быть велики вещи «оверсайз» — они придают не стиль, а мешковатость. Следите за балансом объёма и длины.

Высокий рост — это прекрасный бонус, особенно когда вы умеете подчёркивать его с помощью правильной одежды. Главное — не бояться экспериментов, помнить про баланс и избегать крайностей. Тогда ваш стиль всегда будет работать на вас.

Уточнения

Рост человека; или длина́ те́ла челове́ка — расстояние от верхушечной точки головы до плоскости стоп.



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