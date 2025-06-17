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Вы удивитесь, но эти процедуры из салона можно делать самостоятельно

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Ходить к косметологу — полезная привычка. Но что делать, если времени, желания или бюджета на салонные визиты нет? Можно ли заменить профессиональные процедуры домашним уходом и при этом не навредить коже? Да — если подойти к этому с умом. Многие процедуры, которые раньше были доступны только в кабинете, теперь можно безопасно повторить дома.

Косметолог
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Косметолог

1. Домашние пилинги

Фруктовые кислоты (AHA, BHA) теперь доступны в виде масок и сывороток. Они мягко отшелушивают кожу, выравнивают тон и улучшают текстуру. Важно не переусердствовать: используйте их 1–2 раза в неделю и обязательно наносите SPF на следующий день.

2. Микротоковая терапия

Современные бьюти-гаджеты позволяют делать микротоки прямо дома. Они стимулируют мышцы лица, улучшают кровообращение и повышают тонус кожи. Главное — соблюдать инструкцию и не использовать прибор при наличии противопоказаний.

3. Маски с эффектом как в салоне

Тканевые, альгинатные, глиняные и ночные маски с активными компонентами работают не хуже салонных. Выбирайте по типу кожи и используйте регулярно — эффект накопительный.

4. Ультразвуковая чистка

Некоторые домашние устройства позволяют мягко очищать поры с помощью ультразвука. Это хорошая альтернатива ручной чистке — без боли и покраснений. Подходит для жирной и комбинированной кожи.

5. Массаж лица

Гуаша, роллеры, баночный и лимфодренажный массаж легко освоить дома. Они улучшают микроциркуляцию, снимают отёки и визуально подтягивают овал лица. Главное — регулярность и правильная техника.

Что не стоит делать

  • Использовать профессиональные концентраты без консультации
  • Делать глубокие пилинги с высокой кислотностью
  • Самостоятельно «выдавливать» прыщи и комедоны

Помните: домашний уход — это поддержка, а не замена косметолога. Он не решит серьёзные проблемы, но способен заметно улучшить состояние кожи при системном подходе.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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