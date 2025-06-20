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Как искусственный интеллект придумает идеальные оттенки: тайна помады, объединяющей три цвета

2:55
Моя семья » Красота и стиль

Мари Рокизани из Руана стала обладательницей двух наград на конкурсе Lépine 2025 благодаря своему инновационному изобретению в сфере макияжа — помаде "три в одном", созданной с использованием искусственного интеллекта. Этот продукт сочетает в себе удобство, современные технологии и индивидуальный подход, что делает его незаменимым для каждой женщины.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

"Эта помада немного больше и шире стандартной, но внутри неё - три разных оттенка. Она идеально подходит для любого времени суток!" — говорит Мари, 30-летняя изобретательница.

9 мая 2025 года на Парижском конкурсе Лепин Мари была удостоена золотой медали и премии Леонардо да Винчи, что подтвердило её инновационный подход.

Как искусственный интеллект подбирает идеальный оттенок помады

Работая в индустрии красоты, француженка заметила, что многие женщины используют несколько помад в течение дня. Если они идут на мероприятие, то могут взять с собой три разных оттенка, рассказывает Рокизани.

"Я поняла, что 80% женщин носят в сумочке минимум три помады. Именно тогда у меня возникла идея: создать тюбик, который будет включать три оттенка, индивидуально подобранных с помощью искусственного интеллекта", — делится она с порталом bovary.gr.

Пользователи могут загрузить свои фотографии на сайт Maison M Paris. Искусственный интеллект анализирует цвет кожи, волос и глаз, предлагая три идеальных оттенка, что снижает риск неудачного выбора.

Технологичность и дизайн в одном тюбике

Разработка продукта заняла три года. Его использование просто и удобно. Нужно просто повернуть кольцо на основании тюбика, чтобы выбрать нужный оттенок, и нанести его встроенной кисточкой, объясняет Рокизани.

Упаковка изготовлена во Франции специалистом по пластику. Помада веганская, нежирная, не сушит кожу и отличается высокой стойкостью. Над составом продукта Мари работала вместе с химиком и предпринимателем Кларой Годиссо.

От Руана до Парижа: стремительный рост Maison M

Maison M, базирующийся в Иль-де-Франс и возглавляемый Мари Рокизани, уже имеет шесть сотрудников и представлен на рынке с прошлого года. Участие в шоу "Qui veut être mon associé?" на канале M6 и победа на конкурсе Lépine значительно увеличили его популярность и продажи.

"Хоть наша помада и стоит дороже обычных, она рассчитана на 150 применений. Женщины выбирают её осознанно, и мы уже продали тысячи экземпляров", — отмечает Рокизани.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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