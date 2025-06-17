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Больше никаких морщин: как наносить консилер, чтобы кожа выглядела идеально

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Вы сделали макияж, аккуратно нанесли консилер под глаза, чтобы скрыть следы усталости… но уже через пару часов он предательски скатался, забился в морщинки и испортил весь образ? Это случается даже с хорошими средствами — и чаще всего дело вовсе не в самом консилере, а в ошибках при нанесении. Разберёмся, почему консилер скатывается и как этого избежать.

Девочка красится
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка красится

1. Недостаточное увлажнение кожи

Зона под глазами особенно тонкая и склонна к сухости. Если пропустить этап увлажнения, консилер просто «прилипнет» к шелушениям, подчёркивая текстуру кожи. Перед нанесением консилера используйте лёгкий крем или гель для век, дайте средству впитаться, а затем промокните остатки салфеткой.

2. Избыточное количество продукта

Консилер создан для локальной коррекции. Чем больше слой, тем выше риск скатывания. Наносите средство точечно, в минимальном количестве, мягко вбивая его в кожу подушечками пальцев или влажным спонжем.

3. Неподходящая формула

Тяжёлые или слишком сухие текстуры чаще всего подчеркивают мимические морщинки. Если Ваш консилер забивается в складки, обратите внимание на более лёгкие и увлажняющие формулы — они подстраиваются под кожу и дольше сохраняют свежий вид.

4. Отсутствие фиксации

Даже самый стойкий консилер нуждается в закреплении. Используйте рассыпчатую пудру с лёгкой текстурой, наносите её пушистой кистью или спонжем, слегка «впечатывая» в кожу. Избегайте толстого слоя — это может пересушить и утяжелить макияж.

5. Активная мимика

Если Ваша мимика активна — это нормально. Хороший консилер должен сохраняться в движении. Правильная техника нанесения и закрепление помогут сохранить ровный и свежий тон в течение всего дня.

Уточнения

Консилер  маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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