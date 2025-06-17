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Секрет блеска: выбираем между маслом и сывороткой для волос — и не ошибаемся

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Красивые, блестящие и ухоженные волосы — мечта многих, а вот путь к ней часто вызывает вопросы. Особенно когда на полке магазина стоят десятки флаконов с надписями «сыворотка» и «масло». Кажется, оба средства обещают гладкость, восстановление и сияние. Но что выбрать — масло или сыворотку? А может, использовать оба? Разбираемся, в чём разница и кому подойдёт каждый вариант.

Маска для волос
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска для волос

Масла: питание, защита и блеск

Масла для волос — это жирные компоненты (натуральные или силиконовые), которые обволакивают каждый волос, уменьшая потерю влаги и защищая от внешней среды. Аргановое, кокосовое, жожоба, виноградной косточки — у каждого своё преимущество. Масла особенно хороши для сухих, повреждённых и окрашенных волос. Они придают блеск, смягчают, защищают кончики и делают локоны более эластичными.

Минус: если переборщить, можно получить эффект немытой головы. Натуральные масла также сложнее смываются.

Сыворотки: лёгкость и мгновенный результат

Сыворотки — это косметические продукты с более лёгкой текстурой, часто на водной или силиконовой основе. Они не столько питают, сколько улучшают внешний вид волос: разглаживают, снимают пушистость, придают блеск и облегчают укладку. В составе — пантенол, кератин, аминокислоты, витамины.

Сыворотка не утяжеляет и подходит для тонких, нормальных и комбинированных волос. Особенно хороша перед сушкой или выпрямлением — защищает и облегчает расчёсывание.

Что выбрать?

Если у вас сухие, ломкие, повреждённые волосы — выбирайте масла или комбинируйте с сывороткой. Если волосы тонкие, склонные к жирности у корней — лучше ограничиться лёгкой сывороткой. А ещё важно: масла работают на длительную перспективу, сыворотки — здесь и сейчас.

Лайфхак: используйте масло как ночную маску, а сыворотку — как финиш после укладки. Тогда эффект будет в разы заметнее.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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