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Нанесли маску — а стало хуже? Рассказываем, какую выбрать, чтобы не навредить коже

Моя семья » Красота и стиль

Тканевые, глиняные, кремовые, ночные и пузырьковые — маски для лица сегодня есть на любой вкус и кошелёк. Но за модной упаковкой легко забыть главное: не каждая маска подойдёт именно вашей коже. Неправильно подобранное средство может не только не помочь, но и усугубить проблемы — вызвать раздражение, сухость или высыпания. Разбираемся, какую маску выбрать под свой тип кожи, чтобы получить максимум пользы.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

Жирная и проблемная кожа

Здесь работают глиняные маски, особенно с белой, зелёной или голубой глиной. Они глубоко очищают поры, уменьшают жирный блеск и снимают воспаления. Также подойдут маски с углём, цинком и салициловой кислотой - но не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы не пересушить.

Сухая и обезвоженная

Идеальный выбор — кремовые или тканевые маски с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, пантенолом и маслами. Они не только увлажняют, но и восстанавливают защитный барьер. Главное — избегать спирта и агрессивных экстрактов.

Лайфхак: наносите маску после душа, пока кожа тёплая и влажная.

Комбинированная кожа

Комбинированный тип требует мульти-маскинга - нанести очищающую маску на Т-зону и увлажняющую на щеки. Или использовать универсальные формулы с балансирующим действием (например, с ниацинамидом). Масок-плёнок лучше избегать — они могут травмировать участки с сухостью.

Чувствительная кожа

Выбирайте успокаивающие и гипоаллергенные маски. Оптимальны формулы с овсяным экстрактом, центеллой, аллантоином. Тканевые маски без отдушек — отличный вариант. Не забывайте тестировать средство на внутренней стороне руки.

Зрелая кожа

Маски с пептидами, коллагеном, антиоксидантами и ретинолом помогают подтянуть контур и разгладить кожу. Подойдут ночные маски, которые работают во время сна. Главное — регулярность, а не один "чудо-сеанс".

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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