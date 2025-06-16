Мягче пилинга, эффективнее скраба: что такое энзимная пудра и зачем она вам

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если слово «энзимы» звучит как нечто из курса биологии, а пудра ассоциируется только с макияжем пора — это исправлять. Энзимная пудра — один из самых деликатных способов очищения кожи, который уже давно стал секретом японских и корейских бьюти-гуру. Это не скраб, не пилинг, не пенка, а нечто особенное — и коже оно действительно нужно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Пенка для умывания

Что такое энзимная пудра?

Энзимная пудра — это сухой порошок, который при контакте с водой превращается в мягкую пену. В её составе — ферменты (энзимы), чаще всего папаин (из папайи) и бромелайн (из ананаса). Они расщепляют белковые загрязнения и ороговевшие клетки кожи, не травмируя эпидермис.

В отличие от кислот или скрабов, энзимы действуют исключительно на поверхности и не затрагивают живые клетки. Поэтому пудра идеально подходит даже для самой чувствительной, тонкой и склонной к покраснениям кожи.

Чем она полезна?

Глубоко очищает поры, не вызывая микротрещин

Выравнивает тон кожи и возвращает ей естественное сияние

Улучшает впитываемость последующих уходовых средств

Снижает вероятность воспалений и забитых пор

Подходит для ежедневного или частого использования — в зависимости от состава

Энзимная пудра — идеальное средство для тех, кто хочет гладкую, мягкую кожу без агрессивного вмешательства. Она словно ластик: мягко стирает то, что коже больше не нужно.

Как использовать?

Насыпьте немного пудры на ладонь, добавьте воды и вспеньте. Наносите на влажную кожу мягкими круговыми движениями, избегая области глаз. Смойте водой и продолжите уход — тоник, сыворотка, крем. Лучше использовать пудру 2–3 раза в неделю, если кожа чувствительная, или ежедневно — если жирная и проблемная.

Уточнения

Ферме́нты или энзи́мы, — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.



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