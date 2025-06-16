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Органическая косметика и её тёмная сторона: вот, что вам не скажут в магазине

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Маркировка «натуральная» или «органическая» сегодня стала почти магической. Упаковка с листочком, надпись eco и обещания «без химии» мгновенно вызывают доверие. Но что скрывается за этим трендом? Правда ли, что натуральная косметика безопаснее, эффективнее и подходит всем без исключения? Пора разобраться, какие обещания — маркетинговый ход, а какие — реальность.

Уход за кожей лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей лица

Миф 1: Натуральная косметика — это всегда безопасно

Одно из самых популярных заблуждений. Природное происхождение ингредиента не гарантирует его гипоаллергенность. Например, эфирные масла, экстракты растений, прополис или цитрусовые могут вызывать сильные аллергические реакции. Натуральная — не значит универсальная.

Миф 2: В органической косметике нет «химии»

На самом деле всё — химия, включая воду и кислород. Под «химией» обычно подразумевают синтетические добавки, консерванты и ПАВы. Но и натуральным составам необходимы стабилизаторы и антибактериальные компоненты, иначе продукт испортится уже через неделю. Многие органические бренды используют допустимые по стандартам экосертификации вещества, которые всё же остаются синтезированными.

Миф 3: Натуральная косметика всегда эффективнее

Нет. Эффективность зависит не от происхождения ингредиента, а от его концентрации, формулы и совместимости с кожей. Некоторые синтетические компоненты (например, ретиноиды) научно доказано работают лучше, чем их природные аналоги. В органике часто отсутствуют клинические испытания — и эффект субъективен.

Правда: Натуральная косметика может быть мягче и деликатнее

Во многих случаях средства с натуральным составом действительно действуют мягче. Особенно это важно для чувствительной кожи. Без агрессивных ПАВов и отдушек снижается риск раздражений. Также органическая косметика часто выпускается в перерабатываемой упаковке и не тестируется на животных — бонус для осознанных потребителей.

Натуральная косметика — не панацея, а вариант. Она подходит не всем и не всегда. Важно не вестись на зелёную упаковку, а читать состав и понимать, чего ждёте от продукта. Органика — это про философию ухода, а не про волшебный результат за 3 дня.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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