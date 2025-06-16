Энергия мимо — одна ошибка в подъезде сводит на нет весь фэншуй

С первого взгляда — обычная дверь. Но если она сливается с цветом стен подъезда, то, по фэншуй, может перекрывать путь благоприятной энергии Ци. Это не просто красивая философия: энергия, проникающая в дом, способна влиять на здоровье, удачу и гармонию семьи. А входная дверь — как рот, через который дом "дышит".
Чтобы энергия действительно проникала внутрь, важно правильно подобрать и цвет, и оформление. Лучше всего, если дверь выделяется на фоне стен, выполнена из металла или дерева, хорошо освещена и не перегружена визуально.
Что категорически не рекомендуется:
Такие детали, как отмечается, могут отталкивать Ци, создавая ощущение замкнутости и мешая свободному энергетическому потоку.
Что приветствуется:
Важно помнить: слишком вычурный декор или блестящие поверхности на входе — не про эстетику, а про энергетические помехи. Простота, природные материалы и чистота цвета способны не просто украсить вход, но и создать ощущение защищённости и комфорта, как сообщает Москва 24.
Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём.
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