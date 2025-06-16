Энергия мимо — одна ошибка в подъезде сводит на нет весь фэншуй

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С первого взгляда — обычная дверь. Но если она сливается с цветом стен подъезда, то, по фэншуй, может перекрывать путь благоприятной энергии Ци. Это не просто красивая философия: энергия, проникающая в дом, способна влиять на здоровье, удачу и гармонию семьи. А входная дверь — как рот, через который дом "дышит".

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Открытая дверь

Чтобы энергия действительно проникала внутрь, важно правильно подобрать и цвет, и оформление. Лучше всего, если дверь выделяется на фоне стен, выполнена из металла или дерева, хорошо освещена и не перегружена визуально.

Что категорически не рекомендуется:

те же оттенки, что и у стен подъезда;

зеркальные элементы снаружи;

лабиринтообразные или поперечные узоры.

Такие детали, как отмечается, могут отталкивать Ци, создавая ощущение замкнутости и мешая свободному энергетическому потоку.

Что приветствуется:

однотонная дверь в контрастном оттенке;

простые и лаконичные декоративные элементы;

художественная роспись, тканевые аппликации, гравировка.

Важно помнить: слишком вычурный декор или блестящие поверхности на входе — не про эстетику, а про энергетические помехи. Простота, природные материалы и чистота цвета способны не просто украсить вход, но и создать ощущение защищённости и комфорта, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём.



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