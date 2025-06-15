Пляж зовёт: образы, в которых ты станешь магнитом для всех взглядов

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Море, солнце и стиль — разве для этого не стоит ждать весь год? Но мы завидуем не загару, а тому, кто может каждый день собирать эффектные пляжные образы. Настал твой звёздный час — превращай берег в личный подиум!

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Платье-рубашка: отпуск в стиле офиса (но без стресса)

Лаконичное платье-рубашка молочного цвета — идеальный отпускной компромисс. Лён или хлопок, свободный крой и нежная ткань — ты выглядишь стильно, чувствуешь себя комфортно и точно не вспоминаешь о графиках и совещаниях. Особенно круто — модели на запах: подчёркивают талию, не парят и подходят абсолютно всем.

Пляжная "вторая кожа"

Если ты мечтала примерить "голое" платье, но стеснялась, — вот твой шанс. Прозрачное макси из сетки с длинными рукавами — ультрамодный вариант для пляжа. Надень его поверх простого купальника и почувствуй себя героиней фильма. Заверши образ плетёной сумкой, сандалиями и тёмными очками — готово!

Вязаная история

Платья из крупной хлопковой вязки будто созданы для отпуска. Лучше всего смотрятся нейтральные оттенки — серый, молочный, пыльно-розовый. Такие наряды идеально "дружат" с однотонными купальниками, вьетнамками и солнцезащитными очками.

Цветовые дуэты, которые удивляют

Кто сказал, что всё должно быть в тон? Экспериментируй: лаймовый купальник + оливковое платье, бордовый топ + бежевое парео, оранжевый + чёрный — смело, дерзко, красиво.

Платок, который заменит топ

Сложи шёлковый платок треугольником и завяжи на шее — получится стильный топ-халтер. Или завяжи сзади на спине. В паре с парео — идеальный комплект для прогулки у воды. А длина юбки зависит только от твоего настроения.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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