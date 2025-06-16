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Акне не сдаётся? Возможно, ты сам на его стороне

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Акне остаётся одной из самых частых жалоб на приёме у косметологов. И даже после смены десятков средств и процедур проблема может не уйти. Всё потому, что часто допускаются ключевые ошибки.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Ошибка №1: агрессивный уход

Попытки "вымыть" воспаления скрабами, спиртовыми тониками и щётками только усугубляют ситуацию. Нарушается липидный барьер, кожа пересушивается и начинает воспаляться ещё активнее. Повреждённая поверхность становится восприимчивой к раздражению, шелушится и провоцирует новые высыпания.

Ошибка №2: механическое воздействие

Самостоятельное выдавливание прыщей — путь к микротравмам, инфицированию и стойким рубцам. Даже если визуально воспаление исчезает, внутри оно может остаться и вернуться в более глубокой форме. Результат — постакне, пигментация и риск осложнений.

Ошибка №3: игнорирование гормонов

Акне у женщин нередко связано с гормональными сбоями: гиперандрогенией, нарушениями цикла, поликистозом. Без диагностики и комплексного подхода уход не даст стойкого результата. Важно учитывать состояние организма в целом.

Ошибка №4: питание без контроля

Чрезмерное количество сахара, молочных продуктов и фастфуда усиливает воспаления. Такие продукты провоцируют скачки инсулина и активизируют сальные железы. Улучшения можно ждать только при сбалансированном рационе с достаточным количеством белка, овощей и клетчатки.

Ошибка №5: хронический стресс

Стресс запускает выработку кортизола — гормона, который усиливает сальность кожи и замедляет её восстановление. Даже при правильном уходе и рационе акне может сохраняться, если эмоциональное состояние нестабильно.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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