Лимфа в шоке: пять простых движений, которые разгоняют отеки

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки — это не просто "подула жара" или "наелась соленого". Чаще всего они говорят о том, что в организме что-то пошло не так. И дело не только в соли — существуют менее очевидные, но весьма действенные способы справиться с задержкой жидкости.

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Ставка на калий, а не на запреты

Ограничение соли — это базовый шаг. Но важнее — баланс натрия и калия. Именно калий помогает телу мягко "отдавать" лишнюю воду.

"Бананы, авокадо, курага, картофель, свекла и зелень — отличные помощники в борьбе с отеками. Главное — сочетать их с правильным питьевым режимом", — объясняет нутрициолог Елена Мухина.

Зарядка для лимфы

Простые утренние практики творят чудеса. Мягкая растяжка, постукивания пятками, круговые движения стопами, самомассаж ног — и жидкость не застаивается. Отлично работает и "березка" или подъем ног выше головы на 10-15 минут после сна.

Дышите глубже

Если вы дышите поверхностно, лимфа движется медленно. Освойте диафрагмальное дыхание — по квадрату, 4-7-8 или просто глубоко и спокойно. Пять минут в день — и уже через неделю станет легче.

Контраст — не только для настроения

Контрастные обливания снизу вверх (да-да, важно именно направление!) улучшают кровоток и лимфоотток. Начинайте с теплой воды, затем прохладной и повторяйте 3-4 цикла.

Осторожно: скрытые враги

Некоторые продукты тоже "работают" на отеки: сахар, алкоголь, рафинированная мука, глутамат и подсластители. Они могут вызывать воспаление и мешать нормальной циркуляции жидкости. Минимум на неделю уберите их из рациона — и посмотрите, как изменится тело.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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