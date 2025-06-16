Плоский живот — миф после сорока? Только если забыть про это

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, ты всё делаешь правильно — питаешься аккуратно, занимаешься спортом, но живот будто врос в талию и сдвигаться не собирается. Особенно обидно, когда вес в норме, а джинсы всё туже. В чём подвох?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Гормоны переключают режим

После 40 лет организм начинает играть по другим правилам. Уровень эстрогена падает, кортизол — растёт, особенно на фоне стресса и плохого сна.

"Добавьте сюда усталость, тревожность, недосып — и тело включает "аварийный режим”, начиная запасать жир на животе", — объясняет тренер.

Поэтому главное — не голодать, а восстанавливать баланс: высыпаться, снижать уровень стресса, гулять, отдыхать.

Три приёма пищи и перекус — обязательно

Ужин в 22:00, завтрак кофе и печеньем? Такое питание только усугубит проблему. После 40 метаболизм тормозится, и без системы организму не выжить. В каждом приёме пищи должны быть белки, клетчатка и "правильные" углеводы.

"Это сохраняет мышцы, даёт сытость и стабилизирует сахар — меньше тяги к сладкому", — отмечает специалист.

Кардио — хорошо, но силовые — нужнее

Бег и скакалка — это плюс, но жир на животе "боится" другого: мышц. С возрастом они убывают, а вместе с ними уходит метаболизм. Включите силовые хотя бы дважды в неделю — даже простые упражнения с гантелями и резинками. Пресс, спина и корпус — ваш фундамент.

Пищеварение тоже стареет

Желудок вырабатывает меньше ферментов, пища хуже усваивается — живот может "надуваться" не от жира, а от плохого переваривания. Йогурт, кимчи, квашеная капуста и немного горечи (руккола, например) могут всё изменить. И, конечно, пейте воду — отёк часто маскируется под жир.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.



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