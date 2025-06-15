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Секрет молодости спрятан в расчёске: одна ошибка — и вы как из архива

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Наступило лето — время отпусков, легких платьев и небрежных локонов. Но вместе с солнцем и теплом к нам возвращаются и старые привычки… включая устаревшие прически. И если вы до сих пор держите флакон лака наготове — пора нажать "отмена".

Вишнёвые волосы
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишнёвые волосы

Вспомнили "взорванный шлем"? Забудьте

Да, та самая ультрафиксация, ради которой вы, кажется, опрыскали половину дома лаком. Волосы будто в броне, и вы выглядите не как расслабленная женщина, а как скульптура из музея восковых фигур. Даже если на улице ветер с ураганом, лучше выбрать естественность и легкость.

Челка не по возрасту

Челка до середины лба может освежить лицо… но только если выполнена с умом. Короткая, слишком ровная и без обрамления — скорее подчеркнет морщины, чем скроет их. Особенно в сочетании с неподходящей длиной. Лучше выбрать легкую, воздушную челку, которая мягко ложится и не делает лицо угрюмым.

Перманентная химия: рифмуется с катастрофа

Кудри "а-ля девяностые" возвращаются, но не в том виде, который вы помните. Забудьте о жесткой завивке, которая делает волосы похожими на цветную капусту. Эта прическа не только устарела, но и способна испортить структуру волос на месяцы вперёд. Пусть она останется в альбомах с фотографиями из 1993 года.

Черный цвет — вне сезона

Насыщенный черный, особенно летом, способен сыграть злую шутку. На фоне светлой кожи он делает лицо уставшим, подчеркивает морщины и тени. Да и перегрев на солнце обеспечен. Попробуйте мягкие оттенки каштанового, шоколадного, тёплого русого — они освежают и смотрятся современно.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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