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Мытьё головы, которое всё портит: одна привычка — и волосы будто не мыли

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Иногда кажется, что волосы "не те" из-за шампуня или климата. А на деле — вся загвоздка в том, как они моются. Да-да, даже обычное мытьё головы требует чётких шагов, иначе ни блеска, ни лёгкости не будет.

Девушка с медно-вишнёвым балаяжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с медно-вишнёвым балаяжем

Этап 1. Правильное очищение

Шампунь лучше использовать дважды:

  1. Первый заход — чтобы убрать грязь, пыль и себум. Именно из-за них шампунь почти не пенится.

  2. Второй — для полноценного очищения: вспенивается активнее, работает глубже.

Наносить средство нужно не струёй на макушку, а сначала вспенить в ладонях, а потом мягкими движениями распределить по коже головы. Именно по коже, а не по длине — её очистит стекающая пена.

Важно: волосы нельзя тереть, как бельё в тазике. Это повредит кутикулу, а не сделает их чище. Также важно тщательно смывать шампунь — иначе волосы могут быстро пачкаться и выглядеть тускло.

Этап 2. Маска или кондиционер — в чём разница

И то, и другое нужно для одного — увлажнение, питание и восстановление. Но всё решает состав и выдержка, а не то, что написано на упаковке. Иногда кондиционер с крутым составом работает как маска, если его подержать 30-40 минут. Иногда маска — просто густая "пустышка".

Не стоит слепо верить названию. Лучше ориентироваться:

  • на состав;

  • на ощущение после нанесения;

  • на пробники — чтобы не выбрасывать деньги зря.

Лайфхак: чтобы понять, насколько средство жирное, можно протестировать на руке — если остаётся жирная плёнка, волосы могут утяжеляться. Но только проба на волосах даст точный результат.

Глубокий или поверхностный уход

Если времени нет, наносим средство на 2-3 минуты — это поверхностное кондиционирование. Нужно быстро разгладить и защитить волосы? Подойдёт почти любое средство.

Если есть желание и время — устроим спа-день. Тогда маску или кондиционер с активами держим 30-40 минут, можно под полотенцем или шапочкой для усиления эффекта.

Наносить уход — только от середины длины до кончиков. Корни трогать не стоит, иначе волосы утратят объём.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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