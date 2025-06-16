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Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Каждое лето приносит новые тренды в окрашивании, и 2025 год не стал исключением. Если вы ищете вдохновение для преображения — самое время узнать, какие оттенки завоевали сердца стилистов и ленты соцсетей этим сезоном.

Окрашивание волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Окрашивание волос

Главный хит лета — персиково-золотистый блонд

Лето 2025 официально принадлежит теплым и сияющим оттенкам. На первом месте — персиково-золотистый блонд. Этот оттенок выглядит мягко и свежо, идеально подчеркивает загар и визуально омолаживает лицо. Особенно выигрышно он смотрится на солнце, придавая локонам эффект свечения.

Ледяной бронд — для тех, кто хочет баланса

Если вы не готовы к теплым тонам, обратите внимание на ледяной бронд — холодный, но не слишком жесткий микс блонда и светло-русого. Он универсален и подходит почти всем цветотипам, делая волосы визуально объемнее и ухоженнее.

Ягодные и розоватые акценты — для смелых

В моду вернулись ягодные блики, особенно в технике балаяж. Оттенки клубники, малины и розового шампанского делают образ игривым и дерзким. Особенно эффектно они смотрятся на фоне светлой или пепельной базы.

Уход — обязательная часть тренда

Какой бы цвет вы ни выбрали, не забывайте об уходе. Осветленные и окрашенные волосы требуют питания, защиты от УФ и термозащиты. Используйте тонирующие маски, бессульфатные шампуни и уход с кератином — тогда новый цвет будет радовать не только вас, но и окружающих.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
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