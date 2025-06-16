Вы точно помните эти образы из 90-х — теперь они снова в моде

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода циклична, и ностальгия по 90-м вновь диктует тренды на подиумах и в гардеробах. Бомберы, джинсы с высокой посадкой, блеск и минимализм — всё это снова актуально. Но как адаптировать стиль 90-х под современную реальность и не выглядеть так, будто вы сбежали из старого клипа?

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брюки на вешалке весенний гардероб

Джинсы-клёш и бэгги — да, но с нюансами

Широкие джинсы — один из самых громких камбэков. Чтобы образ не выглядел «устаревшим», выбирайте модели с продуманным кроем и хорошей посадкой. Сочетайте их с базовыми топами, кропами или структурированными жакетами.

Очки в узкой оправе и аксессуары из винила

Аксессуары — безопасный способ добавить 90-е в образ. Узкие солнцезащитные очки, ободки, обручи, пластиковые кольца и мини-сумки возвращаются на улицы, но теперь они выглядят более качественно и стильно. Главное — не переборщить: используйте один-два элемента в комплекте.

Макияж: блеск, перламутр и коричневая помада

Блеск на веках, глянцевые губы и коричневые тона снова актуальны. Чтобы не выглядеть наивно, сочетайте трендовые элементы с современными техниками — например, сияющие тени с мягкой растушёвкой или нюдовый блеск с контурированием.

Обувь из 90-х — комфорт без компромиссов

Кроссовки на толстой подошве, сандалии на липучках, квадратный нос — все эти элементы не только модны, но и удобны. Современная версия обуви 90-х отлично вписывается в повседневный и городской стиль.

Тренды 90-х вернулись, но теперь они более продуманные, минималистичные и адаптированные под повседневную моду. Используйте их дозированно, смешивайте с базой и не бойтесь экспериментировать — именно в этом и заключается дух 90-х.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.



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