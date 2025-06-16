Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ким Кэтролл четыре раза отказывалась от культовой роли в известном сериале: в чём причина
Итальянский город на три дня станет порталом в Средневековье: что скрывает фестиваль
Миллионы лет связи: этот древний всплеск на Земле, изменил всё — и его причина до сих пор неизвестна
Раскрываем секрет: как вытопить жир из бекона без дыма и горечи — простое руководство
От бара до госпиталя: обычный лёд привел 25 человек в больницу
Юная невеста Лепса объяснила, чем её привлекает Лондон
Земля дорожает, но не везде: какие регионы оказались в аутсайдерах
Неприятные запахи под контролем: как правильно хранить навоз для эффективного удобрения
Фекальная столица: почему власти Ланкашира закрывают глаза на войну с собачьими отходами

Вы точно помните эти образы из 90-х — теперь они снова в моде

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Мода циклична, и ностальгия по 90-м вновь диктует тренды на подиумах и в гардеробах. Бомберы, джинсы с высокой посадкой, блеск и минимализм — всё это снова актуально. Но как адаптировать стиль 90-х под современную реальность и не выглядеть так, будто вы сбежали из старого клипа?

Брюки на вешалке весенний гардероб
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюки на вешалке весенний гардероб

Джинсы-клёш и бэгги — да, но с нюансами

Широкие джинсы — один из самых громких камбэков. Чтобы образ не выглядел «устаревшим», выбирайте модели с продуманным кроем и хорошей посадкой. Сочетайте их с базовыми топами, кропами или структурированными жакетами.

Очки в узкой оправе и аксессуары из винила

Аксессуары — безопасный способ добавить 90-е в образ. Узкие солнцезащитные очки, ободки, обручи, пластиковые кольца и мини-сумки возвращаются на улицы, но теперь они выглядят более качественно и стильно. Главное — не переборщить: используйте один-два элемента в комплекте.

Макияж: блеск, перламутр и коричневая помада

Блеск на веках, глянцевые губы и коричневые тона снова актуальны. Чтобы не выглядеть наивно, сочетайте трендовые элементы с современными техниками — например, сияющие тени с мягкой растушёвкой или нюдовый блеск с контурированием.

Обувь из 90-х — комфорт без компромиссов

Кроссовки на толстой подошве, сандалии на липучках, квадратный нос — все эти элементы не только модны, но и удобны. Современная версия обуви 90-х отлично вписывается в повседневный и городской стиль.

Тренды 90-х вернулись, но теперь они более продуманные, минималистичные и адаптированные под повседневную моду. Используйте их дозированно, смешивайте с базой и не бойтесь экспериментировать — именно в этом и заключается дух 90-х.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Садоводство, цветоводство
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие Аудио 
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Авто
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех Аудио 
Загадочное призрачное животное снято на глубине 4443 м в тихоокеанской бездне
Домашние животные
Загадочное призрачное животное снято на глубине 4443 м в тихоокеанской бездне Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Последние материалы
Итальянский город на три дня станет порталом в Средневековье: что скрывает фестиваль
Миллионы лет связи: этот древний всплеск на Земле, изменил всё — и его причина до сих пор неизвестна
Раскрываем секрет: как вытопить жир из бекона без дыма и горечи — простое руководство
От бара до госпиталя: обычный лёд привел 25 человек в больницу
Юная невеста Лепса объяснила, чем её привлекает Лондон
Вы точно помните эти образы из 90-х — теперь они снова в моде
Земля дорожает, но не везде: какие регионы оказались в аутсайдерах
Неприятные запахи под контролем: как правильно хранить навоз для эффективного удобрения
Фекальная столица: почему власти Ланкашира закрывают глаза на войну с собачьими отходами
Забудьте про отходы: как ботва помидоров преобразит ваш дачный участок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.