Вы точно помните эти образы из 90-х — теперь они снова в моде

Мода циклична, и ностальгия по 90-м вновь диктует тренды на подиумах и в гардеробах. Бомберы, джинсы с высокой посадкой, блеск и минимализм — всё это снова актуально. Но как адаптировать стиль 90-х под современную реальность и не выглядеть так, будто вы сбежали из старого клипа?
Широкие джинсы — один из самых громких камбэков. Чтобы образ не выглядел «устаревшим», выбирайте модели с продуманным кроем и хорошей посадкой. Сочетайте их с базовыми топами, кропами или структурированными жакетами.
Аксессуары — безопасный способ добавить 90-е в образ. Узкие солнцезащитные очки, ободки, обручи, пластиковые кольца и мини-сумки возвращаются на улицы, но теперь они выглядят более качественно и стильно. Главное — не переборщить: используйте один-два элемента в комплекте.
Блеск на веках, глянцевые губы и коричневые тона снова актуальны. Чтобы не выглядеть наивно, сочетайте трендовые элементы с современными техниками — например, сияющие тени с мягкой растушёвкой или нюдовый блеск с контурированием.
Кроссовки на толстой подошве, сандалии на липучках, квадратный нос — все эти элементы не только модны, но и удобны. Современная версия обуви 90-х отлично вписывается в повседневный и городской стиль.
Тренды 90-х вернулись, но теперь они более продуманные, минималистичные и адаптированные под повседневную моду. Используйте их дозированно, смешивайте с базой и не бойтесь экспериментировать — именно в этом и заключается дух 90-х.
Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.
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