Почему вы выглядите уставшей даже с дорогой косметикой — ответ вас удивит

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда вы засыпаете, ваше тело не отключается — наоборот, оно начинает активную «работу над ошибками». Пока вы видите сны, кожа восстанавливается, токсины выводятся, а гормоны баланса заботятся о вашем самочувствии и внешности. Недостаток сна, напротив, моментально отражается: тусклая кожа, отёки, раздражение, замедленный метаболизм — лишь вершина айсберга.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Кожа спит — кожа молодеет?

Во сне активизируются процессы регенерации: клетки кожи быстрее обновляются, синтезируется коллаген, снижается уровень кортизола (гормона стресса). Именно ночью кожа впитывает максимум пользы из уходовой косметики. Поэтому ночной крем — не маркетинговый ход, а эффективный способ усилить омоложение.

Глубокий сон = стройное тело

Хронический недосып напрямую влияет на набор веса. Дело в двух гормонах: лептине (контролирует насыщение) и грелине (вызывает аппетит). Когда вы мало спите, лептина меньше, а грелина — больше. Результат? Постоянное желание что-то жевать и сниженная активность. Качественный сон помогает не только сохранить фигуру, но и повысить уровень энергии.

Как понять, что коже не хватает сна

Признаки хорошо известны:

Тусклый оттенок кожи

Углубление морщин

Отёки под глазами

Повышенная чувствительность

Воспаления и акне

Даже лучший крем не спасёт, если организм не получает банального восстановления.

Как улучшить сон ради красоты

Ложитесь и вставайте в одно и то же время

Избегайте гаджетов за час до сна

Проветривайте комнату, используйте тёмные шторы

Добавьте вечерние ритуалы: травяной чай, расслабляющий уход, медитацию

Не переедайте и не пейте кофеин во второй половине дня

Сон — это не просто отдых, это базовая потребность вашей красоты и здоровья. Хотите сияющую кожу, бодрость и стройность — начните с простого: спите не меньше 7–8 часов в день. Ваша кожа вас отблагодарит.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



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