Почему вы выглядите уставшей даже с дорогой косметикой — ответ вас удивит

Когда вы засыпаете, ваше тело не отключается — наоборот, оно начинает активную «работу над ошибками». Пока вы видите сны, кожа восстанавливается, токсины выводятся, а гормоны баланса заботятся о вашем самочувствии и внешности. Недостаток сна, напротив, моментально отражается: тусклая кожа, отёки, раздражение, замедленный метаболизм — лишь вершина айсберга.
Во сне активизируются процессы регенерации: клетки кожи быстрее обновляются, синтезируется коллаген, снижается уровень кортизола (гормона стресса). Именно ночью кожа впитывает максимум пользы из уходовой косметики. Поэтому ночной крем — не маркетинговый ход, а эффективный способ усилить омоложение.
Хронический недосып напрямую влияет на набор веса. Дело в двух гормонах: лептине (контролирует насыщение) и грелине (вызывает аппетит). Когда вы мало спите, лептина меньше, а грелина — больше. Результат? Постоянное желание что-то жевать и сниженная активность. Качественный сон помогает не только сохранить фигуру, но и повысить уровень энергии.
Признаки хорошо известны:
Даже лучший крем не спасёт, если организм не получает банального восстановления.
Сон — это не просто отдых, это базовая потребность вашей красоты и здоровья. Хотите сияющую кожу, бодрость и стройность — начните с простого: спите не меньше 7–8 часов в день. Ваша кожа вас отблагодарит.
Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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