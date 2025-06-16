Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карьера или свобода: адвокат предупреждает Промеса о смертельной ловушке
Джунгли ревут — и не зря: зачем обезьяне нужен голос громче автосигнализации
Как стюардессы выбирают тех, кто физически способен помочь в экстренных случаях
Как правильно обрезать томаты в июне
Скрытые враги в вашем авто: из-за них бензобак пустеет быстрее, чем кошелёк
Цуккини творят чудеса: секрет шоколадного кекса без вреда для фигуры раскрыт — предлагаем сразу два варианта
Как за 1 день навсегда избавиться от плесени на стенах без химии — проверенный способ
Оксана Самойлова оценила слова Гогунского о плохом настроении у женщин
Как накопить на ипотеку за 7 лет жителю Москвы, не отказывая себе во всём

Как выглядеть на миллион без лишних трат: секреты простого ухода

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня индустрия ухода предлагает бесконечное количество средств, процедур и гаджетов, обещающих мгновенные результаты. Но уход за собой вовсе не обязан опустошать ваш кошелёк. Главное — системный подход, знание основ и немного хитростей. Даже с минимальными вложениями можно выглядеть ухоженно, свежо и уверенно.

Уход за лицом
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за лицом

Базовый уход: меньше — значит лучше

Вместо десятков баночек сосредоточьтесь на трёх ключевых шагах:

  • Очищение — недорогой гель или пенка без агрессивных ПАВов
  • Увлажнение — выбирайте крем по типу кожи, не по цене
  • Защита от солнца — SPF каждый день даже зимой

Не гонитесь за брендами — состав важнее упаковки.

Натуральные средства — ваш бюджетный бьюти-друг

Продукты из кухни могут заменить часть ухода:

  1. Мёд — питательная маска
  2. Овсянка — мягкий скраб и успокаивающее средство
  3. Кокосовое масло — уход для волос и тела

Важно: соблюдайте меры предосторожности и не используйте всё подряд.

Бьюти-ритуалы своими руками

Маникюр, маски, массаж лица — всё это реально делать дома. Освойте базовые техники, посмотрите обучающие видео, и вы удивитесь, сколько вы сэкономите, не теряя в результате. К тому же это отличный способ расслабиться и провести время с пользой.

Уход — это не только косметика

Ваши волосы, одежда, осанка и даже мимика тоже влияют на общий образ. Ухоженность — это, в первую очередь, чистота, опрятность и уверенность. Вы можете не иметь дорогой косметички, но производить впечатление — да.

Уход за собой — это не про траты, а про заботу и внимание. Даже при минимальном бюджете можно создать эффективную и приятную рутину. Главное — системность, осознанность и немного изобретательности.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Овсянка — продукт питания, овсяная каша, крупа или хлопья.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Наука и техника
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Экономика и бизнес
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Последние материалы
Лето без жира: простые продукты, которые помогают вам худеть, как липосакция
Что может рассказать о вашей выносливости длина пальцев: учёные раскрыли неожиданный секрет
Секреты идеальной гостиной: убираем за 15 минут без стресса
Вы включаете кондиционер не вовремя — вот почему воздух в машине становится опасным
Кто пьёт кровь, но не насекомое? 6 настоящих вампиров, о которых вы не знали
Хрустящий, сочный, идеальный: 4 шага к бургеру мечты – секреты от гуру кулинарии
Цветы, но нет плодов: разоблачены основные ошибки при выращивании огурцов
Флорида и Калифорния не одни: Кентукки закрепил за собой звание туристического лидера
Виктория Боня раскритиковала женщин с татуажем бровей
Банкоматы пустуют: куда исчезают наличные и карты россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.