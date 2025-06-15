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Пять эффектных образов из трёх базовых вещей — это проще, чем вы думаете

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Минимализм в моде — не про скуку, а про продуманность и свободу. Сегодня стиль «меньше — лучше» позволяет выглядеть безупречно, тратя меньше времени, денег и места в гардеробе. Одежда становится не просто вещью, а рабочим инструментом, который легко трансформируется в любой образ.

Рубашки на вешалке
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рубашки на вешалке

Три вещи, которые делают всё

Выбираем базу, универсальную и стильную:

  • Белая рубашка oversize — можно носить как платье, нараспашку, заправленной или узлом.
  • Классические прямые джинсы — сочетаются и с кедами, и с каблуками, и с жакетом.
  • Черный топ или боди — минимализм в чистом виде, легко сочетается с чем угодно.

Пять образов, которые работают

  1. Old money. Джинсы + белая рубашка навыпуск + мокасины + золотые серьги = стиль на каждый день.
  2. Смарт-кэжуал. Белая рубашка заправлена, черный топ под низ, джинсы, жакет сверху — и вы готовы к встречам.
  3. Романтика в городе. Рубашка как платье, ремень на талии, босоножки — минимально, но эффектно.
  4. Уличный стиль. Топ + джинсы + рубашка нараспашку и кроссовки — стильно и удобно.
  5. Вечерняя простота. Тот же чёрный топ с массивными украшениями, джинсы, каблуки и клатч — вы готовы к выходу.

Почему это работает

Модный минимализм строится на универсальности и качестве. Чем меньше вещей — тем больше вы продумываете каждую покупку. Это не только про стиль, но и про экологичное и осознанное потребление.

Уточнения

Руба́шка — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью.

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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