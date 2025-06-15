Выдержит даже +35°C: пошаговая инструкция стойкого макияжа для жаркой погоды

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2:16
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это солнце, отпуск и яркие дни. Но вместе с этим приходит и настоящий вызов для макияжа: пот, жара, влажность могут испортить даже самый идеальный образ за считанные часы. К счастью, стойкий летний макияж — не миф, а реальность. Главное — знать правильные шаги и выбирать устойчивые продукты.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Правильная база — половина успеха

Перед макияжем кожа должна быть чистой и хорошо увлажнённой. Используйте лёгкий гель или флюид, а не плотный крем — он может «поплыть» в течение дня. Не забудьте про SPF: лучше выбрать матирующий солнцезащитный крем с фактором не ниже 30.

Затем нанесите праймер — он выравнивает текстуру кожи и помогает макияжу держаться дольше. В жаркую погоду особенно подойдут праймеры с матирующим или охлаждающим эффектом.

Лёгкий тон и минимум текстур

Забудьте о плотных тональных кремах. Вместо этого выбирайте тональные флюиды, кушоны или BB-кремы с матовым финишем. Наносите их тонким слоем и вбивающими движениями, лучше всего — с помощью влажного спонжа.

Корректор, а не тон, поможет точечно скрыть недостатки. Используйте рассыпчатую пудру, чтобы закрепить макияж — особенно в зоне Т.

Макияж глаз и губ — по летним правилам

В жару макияж глаз часто страдает в первую очередь. Решение — водостойкие текстуры: тушь, карандаш, подводка. Тени лучше использовать в кремовом формате или в стике.

На губах держатся дольше тинты и стойкие блески с увлажняющей формулой. Откажитесь от жирных помад — они не переживут температуру +30.

Финальный штрих — фиксация

Не забывайте про спрей-фиксатор. Он завершит образ, снимет ощущение пудровости и буквально «запечатает» макияж на весь день.

Стойкий макияж летом — это реальность, если подойти к нему стратегически. Лёгкие текстуры, правильная база и немного терпения — и ваш образ будет безупречным даже в самую знойную жару.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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