Маска, которая работает: подбираем идеальный уход для любого повреждения волос

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Повреждённые волосы — не приговор. Чаще всего проблема не в отсутствии ухода, а в его неправильном подборе. Маска — один из самых эффективных способов восстановления, но она будет работать только в том случае, если соответствует типу повреждения. Важно разобраться: что именно «болит» у ваших волос — сухость, ломкость, пористость или общее истощение?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё волос

Сухость и обезвоживание: нужна интенсивная гидратация

Если волосы выглядят тусклыми, электризуются и плохо укладываются — скорее всего, им не хватает влаги. В этом случае выбирайте увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой, глицерином, алоэ вера, соком кокоса или бетаином.

Избегайте продуктов с большим количеством силиконов — они создают иллюзию мягкости, но не лечат изнутри.

Ломкость и секущиеся концы: нужна защита и питание

Ломкие волосы, особенно в нижней части, часто страдают из-за термостайлинга, окрашивания и тугих причёсок. Здесь подойдут восстанавливающие маски с протеинами, кератином, аминокислотами, маслами арганы или макадамии.

Обратите внимание на маски с эффектом запечатывания кончиков — они «запаивают» повреждения и защищают от дальнейших потерь влаги.

Повреждение от окрашивания и осветления: ищите реконструкторы

Окрашенные и особенно осветлённые волосы нуждаются в глубоком восстановлении структуры. Вам нужны маски с бонд-комплексами, а также с церамидами, маслами и коллагеном.

Используйте такие маски курсом, не чаще 1–2 раз в неделю, чтобы не утяжелять волосы.

Комбинированный подход — ваш лучший друг

Если ваши волосы страдают сразу от нескольких проблем, чередуйте маски. Например, один раз в неделю увлажняющая, другой — укрепляющая. Главное — регулярность и внимание к реакции волос.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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