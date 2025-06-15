Маска, которая работает: подбираем идеальный уход для любого повреждения волос

Повреждённые волосы — не приговор. Чаще всего проблема не в отсутствии ухода, а в его неправильном подборе. Маска — один из самых эффективных способов восстановления, но она будет работать только в том случае, если соответствует типу повреждения. Важно разобраться: что именно «болит» у ваших волос — сухость, ломкость, пористость или общее истощение?
Если волосы выглядят тусклыми, электризуются и плохо укладываются — скорее всего, им не хватает влаги. В этом случае выбирайте увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой, глицерином, алоэ вера, соком кокоса или бетаином.
Избегайте продуктов с большим количеством силиконов — они создают иллюзию мягкости, но не лечат изнутри.
Ломкие волосы, особенно в нижней части, часто страдают из-за термостайлинга, окрашивания и тугих причёсок. Здесь подойдут восстанавливающие маски с протеинами, кератином, аминокислотами, маслами арганы или макадамии.
Обратите внимание на маски с эффектом запечатывания кончиков — они «запаивают» повреждения и защищают от дальнейших потерь влаги.
Окрашенные и особенно осветлённые волосы нуждаются в глубоком восстановлении структуры. Вам нужны маски с бонд-комплексами, а также с церамидами, маслами и коллагеном.
Используйте такие маски курсом, не чаще 1–2 раз в неделю, чтобы не утяжелять волосы.
Если ваши волосы страдают сразу от нескольких проблем, чередуйте маски. Например, один раз в неделю увлажняющая, другой — укрепляющая. Главное — регулярность и внимание к реакции волос.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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