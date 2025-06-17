Вы всё ещё переживаете из-за целлюлита? Вот что говорят на это современные тренды

Мир красоты не стоит на месте — то, что вчера казалось эталоном, сегодня вызывает недоумение. Мы собрали 11 привычных идеалов, от которых пора освободиться, чтобы не мерить себя чужими мерками.
Женщины часами мучают себя тренировками и голодовками ради плоского живота. Но врачи уверяют: немного мягкости в этой зоне — нормально. Это признак того, что организм работает как надо, а не сигнал тревоги.
Мода на пухлые губы давно захватила Instagram, и филлеры стали почти обязательным ритуалом. Но при частом увеличении ткань растягивается и теряет тонус. В итоге — не выразительность, а провисание.
Стандарты упорно продвигают силуэт с тонкой талией и симметричными формами. Но стилисты уверены: любая фигура может выглядеть эффектно. Важно — подобрать одежду, которая подчёркивает достоинства, а не навязывает чужие шаблоны.
Пигментация, покраснения и веснушки — вовсе не дефекты, а особенности кожи. И порой они связаны не с внешними факторами, а с гормонами и генетикой. Не всё можно (и нужно) перекрывать тоналкой.
Морщины и седина — не враги. Учёные напоминают: возраст зависит не только от ухода, но и от генов. Лучше стареть красиво и спокойно, чем терять себя в погоне за вечной молодостью.
Широкие брови — тренд последнего десятилетия. Но не всем они идут, и не у всех растут. Макияж, ламинирование, татуаж — всё это может не улучшить внешность, а наоборот, сделать её грубее.
Мимика делает нас живыми. Но носогубные складки и "гусиные лапки" почему-то стали синонимом возраста. Между тем именно эти черты делают лицо настоящим.
Под копирку сделанные носы — былой символ "идеала". Но всё чаще знаменитости отказываются от операций. Яркий пример — Лиа Мишель, которая с гордостью носит свою индивидуальность.
Мешки под глазами и круги — не повод для стыда, а сигнал: пора отдохнуть. Кристен Стюарт спокойно выходит в свет с такими "тенью под глазами" и не переживает по этому поводу.
Жёлтоватый оттенок зубов — естественный. Слишком белая улыбка давно стала символом неестественности, и всё больше людей возвращаются к природному цвету эмали.
Почти 90% женщин знакомы с этим явлением. И только миф о "гладкой коже без изъянов" заставляет их комплексовать. Но реальность такова: если вас это не беспокоит — никто и не должен обращать внимания.
Целлюлит (англ
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.