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Вы всё ещё переживаете из-за целлюлита? Вот что говорят на это современные тренды

3:15
Моя семья » Красота и стиль

Мир красоты не стоит на месте — то, что вчера казалось эталоном, сегодня вызывает недоумение. Мы собрали 11 привычных идеалов, от которых пора освободиться, чтобы не мерить себя чужими мерками.

Загар
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

1. Идеальный пресс

Женщины часами мучают себя тренировками и голодовками ради плоского живота. Но врачи уверяют: немного мягкости в этой зоне — нормально. Это признак того, что организм работает как надо, а не сигнал тревоги.

2. Губы на максимум

Мода на пухлые губы давно захватила Instagram, и филлеры стали почти обязательным ритуалом. Но при частом увеличении ткань растягивается и теряет тонус. В итоге — не выразительность, а провисание.

3. Фигура "песочные часы"

Стандарты упорно продвигают силуэт с тонкой талией и симметричными формами. Но стилисты уверены: любая фигура может выглядеть эффектно. Важно — подобрать одежду, которая подчёркивает достоинства, а не навязывает чужие шаблоны.

4. Безупречный тон кожи

Пигментация, покраснения и веснушки — вовсе не дефекты, а особенности кожи. И порой они связаны не с внешними факторами, а с гормонами и генетикой. Не всё можно (и нужно) перекрывать тоналкой.

5. Желание не стареть

Морщины и седина — не враги. Учёные напоминают: возраст зависит не только от ухода, но и от генов. Лучше стареть красиво и спокойно, чем терять себя в погоне за вечной молодостью.

6. Густые брови любой ценой

Широкие брови — тренд последнего десятилетия. Но не всем они идут, и не у всех растут. Макияж, ламинирование, татуаж — всё это может не улучшить внешность, а наоборот, сделать её грубее.

7. Лицо без морщин

Мимика делает нас живыми. Но носогубные складки и "гусиные лапки" почему-то стали синонимом возраста. Между тем именно эти черты делают лицо настоящим.

8. Одинаковые носы

Под копирку сделанные носы — былой символ "идеала". Но всё чаще знаменитости отказываются от операций. Яркий пример — Лиа Мишель, которая с гордостью носит свою индивидуальность.

9. Следы усталости — это стыдно

Мешки под глазами и круги — не повод для стыда, а сигнал: пора отдохнуть. Кристен Стюарт спокойно выходит в свет с такими "тенью под глазами" и не переживает по этому поводу.

10. Улыбка цвета отбеливания

Жёлтоватый оттенок зубов — естественный. Слишком белая улыбка давно стала символом неестественности, и всё больше людей возвращаются к природному цвету эмали.

11. Целлюлит — это плохо

Почти 90% женщин знакомы с этим явлением. И только миф о "гладкой коже без изъянов" заставляет их комплексовать. Но реальность такова: если вас это не беспокоит — никто и не должен обращать внимания.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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