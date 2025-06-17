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Так больше не носят: антирейтинг вещей, которые вас старят

3:12
Моя семья » Красота и стиль

Иногда дело не в размере, не в сочетаниях и не в фигуре. Некоторые вещи просто устарели, выглядят дешево и портят визуал на корню. Их не стоит пытаться "спасти" аксессуарами или стилем — лучше просто отпустить. Проверьте себя по этому списку.

Женщина на прогулке
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на прогулке

1. Пуговицы "бабушкины”

Проблема:

  • Слишком большие пуговицы — комичность и визуальный возраст

  • Фурнитура ради декора — пуговицы не на месте, не по делу

  • Несовпадение цвета и дизайна с тканью — смотрится чужеродно

Лучше:

  • Пуговицы в тон вещи или базового цвета

  • Металл — только уместный и сдержанный

  • Если не нравятся — заменить

2. Воротник-хомут

Проблема:

  • Подчеркивает возрастные изменения на шее

  • Укорачивает шею, утяжеляет верх

  • Устаревший фасон в духе "офис 2000-х"

  • Украшения поверх — визуальный хаос

Лучше:

  • Воротник-стойка, хомут, который держит форму, или лаконичный вырез

3. Гипюровые кофточки

Проблема:

  • Дешёвый вид, устаревший крой

  • Прозрачные элементы с бельём на виду — неэстетично

  • Активный декор + гипюр = перегруз

Лучше:

  • Лаконичная блузка из плотной ткани

  • Если хочется деталей — только уместные и в ограниченном количестве

4. Ремешок "на авось"

Проблема:

  • Талия "приталена" там, где не надо — появляются складки

  • На облегающих вещах ремень вообще не нужен

  • На массивных тканях ремешок только утяжеляет фигуру

Лучше:

  • Использовать ремень по назначению и только на подходящей по крою вещи

5. Свитер-сетка

Проблема:

  • Крупная вязка + плохой состав = растягивается, теряет форму

  • Дырявый визуал + выцветание = "домашняя тряпка" через сезон

  • Часто сочетается с неудачным кроем и воротником-хомутом

Лучше:

  • Плотная вязка, нейтральный оттенок, прямой или оверсайз крой

6. Блузочки "в цветочек"

Проблема:

  • Принт старит, особенно при некачественной ткани

  • Подвалный дизайн + бантики + рюши = визуал "с рукоделия"

  • Цветы разного размера и оттенка — визуальный хаос

Лучше:

  • Один вид цветка, аккуратный принт, чистая композиция

  • Лаконичный крой, отсутствие лишнего декора

7. Хлипкие пояски

Проблема:

  • Болтаются на вещах, где не нужны

  • Выглядят неряшливо после пары стирок

  • Часто идут в комплекте с вещами плохого качества

Лучше:

  • Ремень из плотного материала, пояс с пряжкой

  • Если сомневаетесь — носите без пояса или замените его

8. Мелкостёганые куртки

Проблема:

  • Хорошо выглядят только на фото из Pinterest

  • В жизни — визуал "тёплой бабушки"

  • Часто короткие, приталенные, с лишним декором

Лучше:

  • Куртки рубашечного кроя, летные модели, косухи, дубленки

  • Главное — гладкая текстура и современный фасон

Иногда вещь не нужно "стилизовать", а просто не покупать. Образ не вытянут ни ремни, ни ботильоны, если сама база устарела или удешевляет внешний вид. Уход за стилем — это не столько про тренды, сколько про адекватность каждой детали.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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