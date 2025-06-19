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Откажитесь от этого: и волосы будут чистыми в 2 раза дольше

3:04
Моя семья » Красота и стиль

Чистые, сильные и здоровые волосы — это мечта каждого. Но что делать, если волосы быстро теряют свежесть и блеск? Педро Морено, опытный парикмахер из Испании, делится своими лайфхаками, которые помогут сохранить чистоту волос на более длительный срок. Он также рассказывает, как правильно наносить кондиционер, какие пряди освежают лицо и как ухаживать за седыми волосами.

Волнистые волосы
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волнистые волосы

Как дольше сохранить чистоту волос

Один из самых частых вопросов, который задают Педро Морено: "Как сделать так, чтобы волосы оставались чистыми подольше?" Его ответ прост. Избегайте частого прикосновения к волосам руками, ограничьте использование средств для укладки и выбирайте качественный сухой шампунь, говорит стилист.

Как выбрать идеальный шампунь

По словам мастера, важно подобрать шампунь, который подходит именно вашему типу волос. Не все волосы одинаковы, объясняет Педро. Если у вас жирные волосы, выбирайте шампуни, которые контролируют выделение кожного сала, не пересушивая кожу головы.

Также важно установить регулярный график мытья волос.

"Слишком частое мытье может лишить волосы натуральных масел, а редкое — привести к накоплению пыли и жира. Найдите баланс, который будет комфортен для вашего типа волос и образа жизни", — говорит Педро, слова которого приводит bovary.gr.

Советы для блеска и здоровья волос

Для того чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими, парикмахер рекомендует использовать бессульфатные шампуни, увлажняющие и протеиновые процедуры, а также сыворотки для кончиков. Эти средства — основа красивых волос, отмечает эксперт. Он также подчеркивает важность ухода за кожей головы, так как это основа здоровья волос.

Ошибки при использовании кондиционера

Одна из распространенных ошибок — неправильное нанесение кондиционера.

"Кондиционер нужно наносить только на среднюю часть длины и кончики волос, а после мытья тщательно отжимать лишнюю воду", — советует Педро.

Еще одна ошибка — растирание волос полотенцем. Лучше использовать полотенце из микрофибры и слегка надавливать на волосы, а не тереть их, рекомендует стилист.

Уход за седыми волосами

Седые волосы можно сделать красивыми и ухоженными.

"При правильном уходе и добавлении теплых оттенков, таких как мед, седые волосы могут выгодно подчеркнуть черты лица", — говорит Педро.

Он также рекомендует использовать питательные шампуни и средства с фиолетовым пигментом, чтобы избежать желтоватого оттенка.

Индивидуальный подход к уходу за волосами

Педро Морено подчеркивает, что уход за волосами должен быть индивидуальным. Волосы, как и кожа, имеют свои особенности и потребности. Слушайте их, и они отблагодарят вас красотой и здоровьем, заключает парикмахер.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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