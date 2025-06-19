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Ультрафиолет больше не страшен: 5 шагов защиты кожи с витамином С этим летом

3:46
Моя семья » Красота и стиль

Витамин C — это один из самых популярных и эффективных компонентов для ухода за кожей, и его применение летом может значительно улучшить её состояние. Несмотря на распространённое мнение, что витамин C не стоит использовать в жаркие месяцы, он отлично защищает кожу от свободных радикалов, ультрафиолетового излучения и фотостарения.

Девушка в рафийной шляпке-таблетке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в рафийной шляпке-таблетке

Этот мощный антиоксидант не только осветляет кожу, но и улучшает её текстуру, уменьшает мелкие морщины и стимулирует выработку коллагена. Использование витамина C вместе с солнцезащитным кремом усиливает их совместное действие.

Вот идеальный утренний ритуал ухода за кожей с витамином C для летнего сезона:

  1. Очищение: начните с мягкого очищающего средства, которое эффективно удаляет загрязнения, не пересушивая кожу. Летом лучше выбирать гели или пенки с освежающим эффектом.
  2. Тоник или эссенция: используйте увлажняющее средство с антиоксидантами, такими как зелёный чай или ромашка, для подготовки кожи к нанесению активных ингредиентов.
  3. Сыворотка с витамином C: нанесите 4–5 капель средства на чистую и сухую кожу. Важно выбрать продукт, подходящий вашему типу кожи. Не рекомендуется сочетать витамин C с ниацинамидом, если это не предусмотрено формулой.
  4. Увлажняющий крем: после сыворотки нанесите лёгкий увлажняющий крем без масла. Идеальные ингредиенты для лета — гиалуроновая кислота и алоэ вера.
  5. Солнцезащитный крем: завершите уход солнцезащитным средством с SPF 30+ для защиты от UVA и UVB лучей. Витамин C усиливает защиту от солнца, но не заменяет её.

Ежедневный утренний уход с витамином C, особенно в солнечных регионах, таких как Греция, поможет сохранить кожу яркой, чистой и защищённой от преждевременного старения. Выберите качественный продукт, и вы заметите результат уже через несколько недель, уверяет bovary.gr.

Лучшие сыворотки с витамином C для летнего ухода

  • Skinceuticals Prevent CE Ferulic: высокоэффективная тройная сыворотка с антиоксидантами, защищающая от фотостарения и нейтрализующая свободные радикалы.
  • Revitalift Clinical Vitamin C: наносите 2–3 капли утром и вечером на лицо и шею. Избегайте попадания в глаза. После использования нанесите солнцезащитный крем. При первом применении сыворотка может быть светло-жёлтой, но это не влияет на её эффективность.
  • Lierac Protocole Radiance: интенсивное средство, которое осветляет и оживляет кожу, уменьшает морщины и выравнивает тон.
  • Juliette Armand, Elements: увлажняет кожу, улучшает её внешний вид, придаёт жизненную силу и выравнивает оттенок. Идеально подходит для профилактики фотостарения.
  • Vichy Liftactiv: сыворотка с высокой концентрацией витамина C (16%) и активными ингредиентами, такими как карнозин и гиалуроновая кислота. Борется с первыми признаками старения, вызванными солнечными лучами, загрязнением, недостатком сна и другими факторами.
  • Tecnoskin Expert Age Control Firm & Stress Relief: антивозрастная сыворотка с витамином C, которая уменьшает тонкие линии и морщины, придаёт коже упругость и сияние. Подходит для тех, кто хочет выглядеть молодо и свежо.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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