Платье бэбидолл — выбор новых икон моды: от 60-х до современности

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Платье бэбидолл — одно из самых востребованных летних нарядов. Оно выгодно подчеркивает женственность, не акцентируя внимания на фигуре. Этот стиль, произошедший от ночных рубашек, стал популярен благодаря иконам моды 60-х и 90-х годов и продолжает оставаться в тренде даже в 2025 году. Где найти самые очаровательные модели и с чем их сочетать в этом сезоне?

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовое платье

Как выглядит платье бэбидолл?

Бэбидолл — это короткий наряд, расширяющийся под грудью, напоминающий кукольную одежду. Его истоки уходят в 1940-е годы, когда нью-йоркский дизайнер нижнего белья Сильвия Педлар начала создавать подобные модели. Изначально она разрабатывала длинные ночные рубашки в стиле ампир, но дефицит ткани во время Второй мировой войны вынудил её искать более короткие решения. Хотя Педлар не любила термин "бэбидолл" и никогда его не использовала, её работы стали основой для этого стиля.

Как платья бэбидолл вошли в моду?

Фасон бэбидолл стал популярным благодаря Кристобалю Баленсиага, одному из самых влиятельных дизайнеров послевоенного периода. В то время как Кристиан Диор вернул на подиум силуэт песочных часов, Баленсиага предложил более свободный стиль, скрывающий естественные формы. Одним из его знаковых платьев 1957 года было Le Sac — мешковатый наряд с богатым декором. Ещё одно его творение — платье бэбидолл с плиссировкой, которое расширяется под грудью и переходит в пеплум на заниженной талии.

В 60-70-е годы платья бэбидолл стали символом новой женщины, независимой и стремящейся к свободе. Они вошли в гардероб Шэрон Тейт и Джейн Биркин, став воплощением молодости и бунтарства. В 90-е годы этот стиль нашел своё место в субкультуре Kinderwhore, представленной Кортни Лав и Кэт Бьелланд. Платья бэбидолл контрастировали с их дерзким образом, придавая им ещё больше очарования, пишет marianne.cz.

Как выглядит платье бэбидолл в 2025 году?

В последние годы платья бэбидолл снова стали популярны благодаря скандинавским дизайнерам, таким как Ganni и Cecilie Bahnsen. Они модернизировали классический стиль, добавив эклектичные элементы. Теперь носить кроссовки или резиновые шлепки с мини-платьем — это нормально. В целом, этот стиль никогда не исчезал из моды благодаря своей универсальности.

В сезоне 2025 года преобладают две основные тенденции. С одной стороны, невинность представлена белым цветом и эстетикой cottagecore. С другой стороны, ощущается влияние богемных 70-х, проявляющееся в струящихся силуэтах и вышивке с восточными мотивами, особенно популярными в сочетании с кашемиром. Ещё одна заметная тенденция — юбки-баллоны, которые идеально сочетаются с силуэтом бэбидолл.

Таким образом, платье бэбидолл остаётся актуальным и в 2025 году, предлагая женщинам возможность быть стильными, оставаясь при этом комфортными и женственными.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви; также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.



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