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Макияж за минуту — без теней и стрелок: как цветная тушь решает всё

2:59
Моя семья » Красота и стиль

Не можете представить макияж без черной туши? Время переосмыслить привычные стандарты. В 2025 году мы приглашаем вас выйти за рамки привычного и попробовать яркие, красочные туши для создания летнего образа. Готовы к переменам?

Макияж
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

За последние годы наш подход к макияжу ресниц претерпел значительные изменения. Сначала нас покорила соблазнительная бордовая волна, а затем тренд на отсутствие туши вовсе. Эти влияния слились в летних тенденциях 2025 года и подарили нам новый, веселый макияж.

Синяя тушь: вдохновение от принцессы Дианы

Цветные туши — это не новинка, но теперь они стали еще интереснее. Принцессе Диане нравился голубой цвет ресниц, и она дополняла его такой же подводкой. Преимущество цветных ресниц в том, что они могут стать самостоятельным акцентом. Достаточно лишь дополнить их яркой помадой или оттеночным бальзамом, и макияж готов. Тени и подводка для глаз — опционально, пишет marianne.cz.

Модные цвета туши для ресниц в 2025 году

Какой цвет выбрать? Все зависит от вашего вкуса, но особенно популярны умеренные, приглушенные оттенки, которые гармонично сочетаются с элегантной одеждой. В 2017 году модными были желтые и темно-оранжевые туши от MAC Cosmetics. Сегодня же в тренде более темные синие, изумрудно-зеленые, бордовые и сливовые оттенки.

Вы можете найти качественные продукты, например, в люксовых магазинах, таких как Yves Saint Laurent, Dior и Charlotte Tilbury.

Если вы не готовы к ярким цветам, начните с коричневой туши. Она придаст вашему макияжу естественность и игривость. Вдохновляйтесь примерами таких брендов, как Zimmerman и Victoria Beckham, которые умело сочетают естественность с креативностью.

Пора сделать макияж немного другим, но не менее стильным!

Примеры модной цветной туши для ресниц

  • Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Faux Cils — темно-синий оттенок, который придает ресницам объем и выразительность.
  • Dior Diorshow Black Out Volumizing Mascara — бордовый цвет, который добавляет драматичности и насыщенности взгляду.
  • Charlotte Tilbury Eyes to Kill Mascara — сливовый оттенок, который подчеркивает красоту глаз и делает их более выразительными.
  • Zimmerman Z. Eye 4D Mascara — изумрудно-зеленый цвет, который придает ресницам яркость и свежесть.
  • MAC Cosmetics Heat Wave Mascara — коричневый оттенок, который идеально подходит для повседневного макияжа и создания естественного образа.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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