Купальник или иллюзия? Как цвета делают фигуру невидимой — и идеальной

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — не просто сезон. Это настроение. И отпуск без стильного купальника? Немыслимо. Пляжная мода 2025 вдохновляет свободой выбора и отказом от навязанных шаблонов: строгие монокини, спортивные комплекты, ретро-лифы и миниатюрные бикини соседствуют в коллекциях дизайнеров, предлагая варианты на любой вкус и тип фигуры.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Нюд — новый черный

Самый соблазнительный тренд — игра с натуральными оттенками. Оттенки тела — от карамели до слоновой кости — будто сливаются с кожей, создавая эффект обнаженности и сексуальности. Главное — никаких лишних деталей: ни рюшей, ни декоративных вставок. Всё ради гладкого силуэта.

Такие купальники гармонично дополняют простые белые туники, серые накидки или алые аксессуары. И да, красная помада — ваш союзник.

Цветочный апгрейд

Альтернатива нюду — цветочные объемные элементы. На купальниках распускаются гиперреалистичные цветы: кто-то вяжет листья, кто-то вшивает пышные бутоны. Особенно эффектно выглядит белый лиф с астрой от Anthro — носить его можно не только у воды, но и на летнюю вечеринку с брюками-палаццо.

Еще один хит — коллекция от Dolores Cortes, где цветы становятся центральным акцентом образа.

Экзотика с характером

Andrea Iyamah добавила в пляжный гардероб настоящий тропический микс: бахрома, растительные узоры, контрастные оттенки. В таком купальнике остаться незамеченной просто невозможно.

Цветочный принт: нежно и для всех

Если вы не готовы к объемным лепесткам — выбирайте флористический принт. Он мелкий, рассыпчатый, с нотками бохо. Идёт всем: не только худышкам, но и пышным девушкам. Такой рисунок придает образу мягкость и романтику, не утяжеляя фигуру.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.



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