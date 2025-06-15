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Секрет пляжной сумки: один флакон — и волосы не станут соломой

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Пока вы щедро покрываете кожу солнцезащитным кремом, волосы продолжают страдать в тени вашего внимания. Ультрафиолет разрушает кератин, иссушает волосы, а соль, хлор и жара усиливают вред. Результат — тусклость, ломкость и спутанные пряди. Как пережить лето с блестящими и живыми волосами, рассказала стилист по волосам Евгения Куклина.

Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

SPF — не только для кожи

Наносите спрей с УФ-фильтрами на сухие или влажные волосы каждый день перед выходом.

"Такие средства создают защитную вуаль и удерживают влагу внутри, особенно важно это для окрашенных волос — они выгорают и тускнеют быстрее", — объясняет эксперт.

Головной убор — броня для корней

Панама или шляпа с широкими полями — это не только модно, но и функционально. Натуральные ткани позволяют коже головы дышать и спасают от перегрева. Без них вы рискуете ожогом и шелушением кожи головы.

Отложите фен и утюжок

Летом волосы подвергаются стрессу, не усугубляйте его. Забудьте про плойки и жгучие укладки: выбирайте естественную сушку, мягкие волны и расслабленные пучки. Химическое окрашивание и завивки — только осенью.

Увлажнение — ключ к спасению

Маски с гиалуроновой кислотой, алоэ, кокосом и арганой используйте минимум дважды в неделю.

"Наносите их на длину и кожу головы — она тоже страдает от жары. А в сумке держите флакон масла — пригодится на пляже", — советует Куклина.

Очищение после моря

После купания не медлите — промойте волосы пресной водой, а затем мягким шампунем без сульфатов. Не забудьте про кондиционер — он "запечатает" волосы и защитит от ломкости.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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