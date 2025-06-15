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Лицо как после отпуска: массаж, который возвращает свежесть за 10 минут

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Лёгкие движения рук вместо игл и синяков. Звучит как сказка, но это реальность: антивозрастной массаж лица стал популярной альтернативой инъекциям и салонным вмешательствам. Без боли, без побочных эффектов — просто отдых, который работает.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Что даёт такой массаж

Антивозрастной массаж включает в себя техники, которые укрепляют мышцы лица, улучшают лимфо- и кровообращение, активируют клеточный обмен. Результат — кожа становится плотнее и сияет, а лицо выглядит бодрым и подтянутым.

Дополнительный бонус: снимается напряжение, уходит отёчность, улучшается сон и общее самочувствие. И это не миф — уже после 2-3 процедур вы заметите первые изменения. Полный курс включает 8-10 сеансов, с периодичностью 1-2 раза в неделю. После — можно перейти на поддерживающий ритм: раз в 10-14 дней.

Какие техники работают

Наиболее эффективны:

  • Лимфодренаж — снимает отёки и выводит токсины.
  • Скульптурный массаж — прорабатывает мышцы и подтягивает овал.
  • Буккальный — воздействует на глубинные ткани через ротовую полость.
  • Ручной лифтинг — усиливает выработку коллагена.

Выбор зависит от возраста:

  • в 25-35 лет акцент на лёгкий дренаж,
  • в 35+ - подключают скульптурные техники,
  • после 45 — массаж сочетают с косметологией для яркого эффекта.

А можно ли дома

Да! Если не получается ходить в салон, попробуйте домашний вариант. Главное — не переусердствовать. Поглаживания, лёгкие выжимания, постукивания пальцами по массажным линиям, лимфодренаж от центра к периферии — всё это допустимо. Используйте масло или крем для лучшего скольжения. Перед началом — очищение, тоник, расслабляющее дыхание. После — ваша любимая сыворотка и крем.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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