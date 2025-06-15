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Цвет, который вытеснил блонд: женщины возвращаются к огню

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Как в шкафу есть вечные базовые вещи, так и в окрашивании волос есть палитра, которая не поддаётся капризам моды. Но чтобы выглядеть актуально и свежо, важно не просто следовать классике, а чувствовать сезонный ритм и добавлять в образ немного тренда. Именно такая "золотая середина" — три главных оттенка этого сезона.

Покраска
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покраска

Рыже-медные: цвет, в который хочется смотреть

Это не один оттенок, а целая гамма — от солнечного янтаря до насыщенного каштана с медными переливами. Такие цвета освежают, добавляют образу индивидуальности и отлично подстраиваются под разные цветотипы. Причём речь не только о краске: натуральный рыжий этим летом — абсолютный хит. Блонд и чёрный теряют позиции, а природные рыжеватые локоны становятся настоящим украшением.

Если у вас уже есть такой цвет — не трогайте! Мелирование или перекрашивание только затушует природное сияние. А если хочется перемен — медные тона придадут образу тепло и характер.

Золотой блонд: пастель на свету

Холодный блонд уступает место своим тёплым "родственникам". Светлые волосы с золотистым подтоном — вот что будет смотреться особенно выигрышно на солнце. Особенно хорошо работают техники омбре, шатуш, балаяж — с мягким переходом и теплом в оттенке. Результат — мягкость, свет, эффект "дорогой естественности".

Янтарный шоколад: русый без скуки

Даже привычный русый можно легко преобразить. Добавьте чуть карамели, золотистый блик — и волосы засверкают новыми гранями. На ярком летнем солнце это особенно заметно: глубокий, сложный цвет делает лицо свежее, а образ — более живым и объемным.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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