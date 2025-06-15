Утро начинается с волос на подушке? Есть способ это остановить

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Будущие мамы отдают малышу всё - в буквальном смысле. Волосы в этот период страдают одними из первых: тускнеют, секутся, начинают выпадать без пощады. Певица Алиса Морозова, недавно ставшая мамой, рассказала, как ей удалось сохранить силу и блеск волос, не отказываясь от работы и съёмок.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка заплетает волосы в косу

Питание — первый шаг

Алиса подчёркивает: главное — не забывать питать волосы изнутри. Во время беременности организм буквально работает за двоих, и волосы остро реагируют на нехватку полезных веществ. Певица включила в рацион:

орехи и яйца;

рыбу и цельнозерновые продукты;

свежие овощи и зелень.

Также она принимала витамины с биотином, цинком, железом и омега-3 — всё под контролем врача, который вел беременность.

Уход без агрессии

Не обошлось и без внешней заботы. В арсенале Алисы — мягкие бессульфатные шампуни и натуральные масла: кокосовое, аргановое, репейное. Термоукладки на съёмках были неизбежны, но звезда спасала волосы питательными масками и уходом с восстанавливающим эффектом.

Образ жизни тоже влияет

Певица отмечает, что волосы реагируют не только на уход и витамины, но и на общий ритм жизни.

"Гормоны могут сильно повлиять на состояние волос — они становятся ломкими, редкими. Но если высыпаться, больше гулять и избегать стресса, выпадение значительно уменьшается", — делится Алиса.

Беременность — это не приговор для волос, если заботиться о себе с любовью и системностью. Главное — не ждать чуда, а создать его самой: в тарелке, в ванной и в собственных привычках.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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