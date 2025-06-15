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Лицо как фильтр, но в реальности: формула выпускного сияния

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Выпускной — это не просто вечер в красивом платье, а финал целого этапа жизни. А макияж в этот день — как финальный штрих, который должен продержаться до самого утра, несмотря на танцы, вспышки камер и слёзы.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Блеск, но с умом: тренды сезона

В этом году акцент — на глаза. Цветные стрелки, блестящие веко, влажный финиш — всё ещё в моде. Особенно популярны розовые, сиреневые и бронзовые тени. Губы остаются спокойными: нюд, персик, сатиновая текстура. Такой баланс не перегружает образ и позволяет сделать глаза главной звездой макияжа.

Стойкость — ваше всё

Чтобы макияж не поплыл уже к началу торжественной части, не обойтись без базы. Лучше выбирать матирующие праймеры, которые продлят стойкость. Кремовые тени нужно закреплять сухими аналогами, а тушь и подводку — брать исключительно водостойкие.

Для губ подойдут тинты, стойкие карандаши и кремовые помады. Всё это желательно зафиксировать финишным спреем. Так вы будете уверены, что в самый трогательный момент вам не придётся проверять зеркало каждые 5 минут.

Сияющая кожа и блестящие детали

Эффект "стеклянной кожи" остаётся на пике: увлажнённое, светящееся лицо с деликатным хайлайтером выглядит естественно и дорого. Блестящие акценты тоже актуальны — но дозировано. Металлик на подвижном веке, глиттер в уголке глаза, но не всё сразу.

Брови: мягкость вместо графики

Агрессивные формы ушли в прошлое. Сейчас в моде мягкие, аккуратные брови. Немного геля и лёгкий штрих карандаша — этого достаточно, чтобы оформить взгляд и не утяжелить лицо.

Подготовка — половина успеха

За день до торжества уделите внимание коже: сделайте пилинг и увлажняющую маску. Это не просто уход, а залог того, что тональный ляжет ровно, а лицо будет свежим на всех фото.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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