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Гладкая кожа — больной вопрос: одна ошибка сводит всё к нулю

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Гладкая кожа — это не про идеалы из рекламы, а про комфорт и уверенность в себе. Но часто после удаления волос нас поджидают покраснение, зуд, вросшие волоски и шелушение. Чтобы этого избежать, важен не только правильный метод эпиляции, но и грамотный уход до и после процедуры.

Бритьё ног
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Бритьё ног

Шугаринг: мягко, но не всегда безопасно

Удаление волос сахарной пастой — один из самых щадящих способов. Он идеально подходит для чувствительной кожи, снижает риск врастания и раздражения. Но есть нюанс: пасты с лимонной кислотой могут сушить кожу. Поэтому стоит внимательно читать состав.

Ваксинг: быстро, но может жечь

Воск — классика эпиляции. Подходит для ног, рук, зоны бикини. Волосы удаляются с корнем, а гладкость держится до месяца. Но чувствительная кожа может ответить покраснением, особенно при использовании горячего воска.

Кремы-депиляторы: удобно, но не для всех

Метод быстрый и без боли, но химический состав не подходит для чувствительной кожи. Волос удаляется только с поверхности, а значит — возвращается уже через пару дней.

Лазер и электроэпиляция: надолго, но не дёшево

Это вариант для тех, кто хочет надолго забыть о лишних волосках. Главное — делать процедуры у проверенного специалиста, иначе возможны ожоги и пигментные пятна.

Бритва: спасает, но раздражает

Самый доступный и быстрый способ. Но если использовать её на сухую кожу или не менять лезвие — готовьтесь к микропорезам, раздражениям и врастанию волос.

Подготовка и уход: залог успеха

За день до процедуры желательно сделать мягкий скраб, чтобы удалить ороговевшие клетки и освободить путь волоскам. Перед самой эпиляцией кожа должна быть чистой и сухой, без кремов и масел. А после — дайте ей успокоиться, не трогайте лишний раз, избегайте тесной одежды и используйте успокаивающий уход.

Уточнения

Эпиля́ция — искусственное удаление волос (от фр. épiler — удалять волосы) посредством разрушения волосяных луковиц тем или иным способом, чаще всего электрическим разрядом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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